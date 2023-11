Un filo e basta: il costume di Belen fa girare la testa

Il costume di Belen Rodriguez è un filo: la modella argentina è da far girare la testa, fan in delirio per l’ultimo post

Bellissima e sensuale, Belen Rodriguez è oggi una della showgirl più apprezzate non solo d’Italia, ma del mondo intero e, nonostante vada per i quarant’anni, resta sempre irresistibile.

Pur avendo perso 7 chili a causa della relazione con Stefano De Martino che si era fatta pesante negli ultimi mesi, la modella argentina non ha perso il suo smalto ed in fan non hanno smesso neppure per un secondo di venerarla ed adorarla. Grazie alla vicinanza di Elio Lorenzoni, Belen ha ritrovato il sorriso e lo si nota anche via social dove la showgirl si mostra più felice che mai.

Oltre a mostrare di aver ritrovato la giusta serenità, Belen ostenta a ragione tutto il suo incredibile fascino, pubblicando su Instagram post che fanno girare la testa. È il caso questo dell’ultimo update della modella argentina che ha deciso di dar impazzire di tutti con un costume davvero sottilissimo che ha mandato tutti in estasi.

Belen Rodriguez manda i fan in estasi: il costume è appena un filo

L’inverno è ormai arrivato e le temperature stanno iniziando ad essere decisamente basse. Per scaldarsi, però, basta farsi un giro via social e cliccare sul profilo Instagram di Belen Rodriguez capace di far diventare subito bollente l’ambiente circostante. La modella argentina, dopo essere tornata in TV, si sta riscattando alla grande anche via social e la dimostrazione sono gli ultimi post pubblicati che hanno lasciato senza fiato.

Nell’ultimo update posta, però, Belen ha deciso di esagerare mandando in estasi i propri fan indossando un costume da far girare la testa. Solo un filo copre la modella argentina che mette qui in mostra un lato B unico al mondo, lasciando a bocca aperta i propri fan che sentono subito l’aria attorno a loro farsi bollente, mentre Belen si gode il mare.

La maglietta finissima indossata sopra, invece, non basta a nascondere le forme più sensuali della modella argentina che pur di girata di spalle è uno spettacolo magnifico per gli occhi. Non a caso, il post ha conquistato tantissimo successo, raccogliendo più di 122 mila likes nel giro di 24 ore, mentre nei commenti gli utenti si sono scatenati nel trovare i giusti aggettivi per descrivere quanto Belen sia affascinante.

Nonostante ci sia stato comunque qualche hater sempre pronto a screditarla, invitandola a scendere dal piedistallo, la showgirl argentina non può essere soddisfatta per i tanti attestati di stima ed affetto ricevuti, volti anche a permetterle di ignorare i soliti leoni da tastiera.