Napoli, il VAR ha sbagliato: scambio di persona? Immagini mai viste

Spunta un clamoroso retroscena sul VAR in Atalanta-Napoli, ci sarebbe stato uno scambio di persona.

Riguarda il gol annullato, da immagini mai viste al VAR e che destano polemiche nonostante la vittoria poi ottenuta dal Napoli, sul campo dell’Atalanta.

Non se n’è tanto parlato nel corso della giornata di ieri quando, nel post-partita, si è analizzata la vittoria e non il singolo episodio che, sul fuorigioco automatico, permette di avere la corretta decisione arbitrale. Il problema però è che ci sarebbe stato, appunto, uno scambio di persona sull’episodio, con il computer che potrebbe aver commesso un errore mai visto prima.

Al VAR si sarebbe consumato un vero e proprio scambio di persona, col computer che avrebbe generato in maniera errata il calciatore, sulla grafica.

Da un po’ di tempo a questa parte, la Serie A sta utilizzando il fuorigioco automatico, dove viene appunto sanzionato dal VAR che senza stare nemmeno troppo a guardare le immagini in diretta, tracciando le linee, riesce a calcolare il millimetro che ha infatti messo in condizione di fuorigioco Amir Rrahmani, al quale è stato annullato un gol che però sembrava essere regolare.

Dove sta il problema? In un possibile cambio di persona perché, stando alle immagini in presa diretta e su quelle trasformate sul fuorigioco automatico, si sarebbe evidenziata la posizione di Hateboer e non di Ederson, che teneva in gioco a quanto pare Rrahmani. Una situazione così non si era mai vista al VAR e, di seguito, ci sono i frame delle immagini che riguardano la presunta regolarità del gol tolto al Napoli.

Le immagini al VAR in Atalanta-Napoli: doveva essere analizzato Ederson

Doveva essere analizzato Ederson sulla posizione di fuorigioco al gol che aveva sbloccato il match in Atalanta-Napoli, secondo quelle che sono le immagini sul fuorigioco di Rrahmani. In presa diretta, questa è la posizione dell’ultimo difendente, in questo caso Ederson.

Al VAR, invece, è stata analizzata la posizione di Hateboer, che effettivamente si trovava di qualche centimetro dietro alla linea di Rrahmani. Dalle sagome dei due giocatori si può notare come ci sia stato un presunto scambio di persone.

Atalanta-Napoli, bocciatura da Mariani: da Napoli gridano allo scandalo

Da Napoli gridano allo scandalo, con il giornalista Carlo Alvino che ha attaccato aspramente l’operato di Mariani, nonostante la vittoria degli azzurri a Bergamo che ritrovano il sorriso con Walter Mazzarri. Un arbitraggio che non sarebbe piaciuto ai tifosi del Napoli e il collega, Carlo Alvino, ne ha parlato sui suoi profili social. Di seguito, le sue parole sul’app X: “Gli arbitri italiani devono guardare Atalanta-Napoli e vedere come Kvaratskhelia è stato picchiato da Hateboer, cercando sempre le sue caviglie. Quando succederà che poi lo “rompono”, andremo a piangere la povertà tecnica della Serie A”.