La scelta è sull’ex bianconero: Bjelica in panchina, decisione dopo l’esonero

Decisione dopo l’esonero per il club che gioca in Champions League, con l’ex allenatore in Italia che era al club nel 2014.

Una scelta presa dopo i recenti risultati che hanno portato all’esonero per uno dei club che nella passata stagione era riuscito a sorprendere, trovando la qualificazione in Champions League e che si è trovato, quest’anno, a dover fare i conti con una durissima realtà di classifica, non solo in Europa, ma anche in campionato.

Il club era andato verso un’unica direzione, che era quella del traghettatore, alla fine le cose sono cambiate, con Nenad Bjelica nel ruolo di nuovo allenatore.

Bjelica in panchina: decisione dopo l’esonero

Ha vissuto un passato in Italia, sedendosi sulla panchina dei bianconeri, il suo futuro immediato è in un club di Champions League.

È casting aperto per una panchina in particolare col club che, fino a questo momento, aveva deciso di puntare sulla scelta di un traghettatore, in attesa poi del nome importante che avrebbe riguardato il futuro in panchina.

Un futuro che, nell’immediato, potrebbe trovare Nenad Bjelica in panchina, nell’esperienza che lo vedrebbe come nuovo allenatore dell’Union Berlino.

Bjelica riparte dall’Union Berlino: nuova avventura per l’ex Spezia

L’ex allenatore dello Spezia, tra le altre, ripartirà dalla Champions League. Perché secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Nedad Bjelica sarebbe tra i principali candidati come nuovo allenatore dell’Union Berlino.

Stesso club tedesco che con il suo nuovo allenatore vuole non solo risalire in classifica, nella Bundesliga che vede il club di Leonardo Bonucci al penultimo posto a soli sette punti, ma anche sperarci in Champions League, con un piazzamento almeno al terzo posto, che garantirebbe un play-off da disputare per lo spareggio di Europa League, ai sedicesimi di finale della medesima competizione.

Ultime sull’Union Berlino: c’è anche un ex Real oltre a Bjelica

Il primo nome per la panchina dell’Union Berlino, è quello che porta all’ex Spezia, Nedad Bjelica. Oltre al tecnico croato però c’è anche un piano B, con una soluzione a sorpresa che porterebbe ad un altro ex Real Madrid in Bundesliga. Perché dopo quanto si è visto con Xabi Alonso che sta letteralmente brillando con il suo Bayer Leverkusen, c’è un altro ex calciatore, nonché leggenda del Real, pronto a sbarcare in panchina. Si tratta infatti di Raul Gonzalez Blanco, ex centravanti storico della società delle Merengues, che potrebbe muovere i primi passi da allenatore in Champions League, all’Union Berlino appunto.