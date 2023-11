Italiano Fiorentina: futuro in bilico, spogliatoio contro

Un brutto momento quello che sta vivendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, dopo un avvio di stagione da top squadra, ora sta avendo nuovamente un calo come gli altri anni.

La squadra viola era in lotta per le prime posizioni, ma adesso è crollata in quest’ultimo periodo e per questo motivo ci sono state tante voci che riguardano anche il futuro dell’allenatore con il club fiorentino.

L’ultima sconfitta avrebbe fatto venir fuori uno sfogo importante da parte dell’allenatore che ora può essersi messo contro i suoi stessi giocatori. Ci saranno anche delle valutazioni da parte della società.

Fiorentina: Italiano si sfoga contro lo spogliatoio

“Dobbiamo farci delle domande, soprattutto chi si trova a un centimetro dalla porta e non segna. Non è sfortuna ma poca ferocia nel dire ‘sì, sono stato io a vincere”. Queste le immediate dichiarazioni di Vincenzo Italiano dopo Milan Fiorentina, dove è arrivata l’ennesima sconfitta per i viola in quest’ultimo periodo. Finisce 1-0 per i rossoneri con tantissime occasioni sprecate dai viola soprattutto negli ultimi 20 minuti. Situazioni che hanno fatto andare su tutte le furie l’allenatore che questa volta se le presa con i propri giocatori.

La Fiorentina di Italiano ha perso 4 delle ultime 5 partite di Serie A. Praticamente tutte in questo periodo visto che le sconfitte totali sono 5 in campionato. Oggi è a 20 punti al sesto posto e rischia di perdere altre posizioni in classifica e per questo motivo ora c’è malumore nell’ambiente per quello che è accaduto. La squadra era in piena lotta per le prime posizioni anche di vetta, ma le ultime sconfitte cambiano i piani.

Fiorentina: Italiano vuole fare il salto di qualità

Ora però Italiano vuole delle risposte dai propri giocatori della Fiorentina, perché è a loro che ha scaricato le colpe delle ultime sconfitte, prendendo esempi anche del passato. Lui è pronto a fare un salto di qualità e vuole che anche la squadra lo faccia nella voglia di vincere.

Da capire anche che tipo di posizione prenderà, invece, la società dopo quello che è accaduto. Perché La Fiorentina ha grande stima di Italiano, ma adesso servono delle risposte maggiori.

Fiorentina: contratto Italiano, la situazione

Tra la Fiorentina e Italiano c’è in vigore un contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo fino al 2025. Adesso qualcosa però potrebbe cambiare in vista del progetto futuro, perché l’allenatore vuole migliorarsi e fare uno step in avanti e chiede aiuto a società e squadra nel seguirlo, in caso contrario può pensare all’addio.