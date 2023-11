Milan: occhio a Francesco Camarda, pronto un maxi contratto

Francesco Camarda è diventato con la maglia del Milan il calciatore più giovane ad aver esordito nella storia della Serie A a soli 15 anni e 8 mesi. Un traguardo che resterà nella storia per il giovane calciatore.

Milan Fiorentina termina 1-0 e passerà alla storia per quello che è accaduto a San Siro per un giovane giocatore che ha fatto il suo esordio nella massima serie italiana e che porterà con se per sempre questo ricordo.

Perché quello che può essere il futuro del Milan è stato lanciato nel mondo dei grandi e ora dovrà restarci provando a dare il massimo e crescere sempre di più se vorrà restarci.

Milan: esordio per Francesco Camarda

Francesco Camarda ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan a 15 anni e 8 mesi, diventando il più giovane di sempre ad aver calcato per la prima volta un campo di calcio in Serie A. In Italia il record era di Wisdom Amey del Bologna (15 anni, 9 mesi e 1 giorno). Mentre per lui si tratta di 15 anni e 259 giorni, battuto anche il primato rossonero che era di Paolo Maldini, che debuttò a 16 anni 6 mesi e 25 giorni.

Un giorno storico per Francesco Camarda che è riuscito a far commuovere anche la propria famiglia, perché il giovane talento è stato seguito a San Siro per Milan Fiorentina da suo padre visibilmente emozionato, ancor di più quando la Curva Sud ha urlato il nome del figlio durante la partita.

Chi è Francesco Camarda?

Ma in tanti si sono chiesti in queste ore, chi è Francesco Camarda? Si tratta di un giovane attaccante italiano rossonero che può anche diventare il futuro dell’Italia della Nazionale di Luciano Spalletti. Il bomber classe 2008 di 1,84 m ha il vizio del gol e da quando ha iniziato la sua giovane carriera nelle varie giovanili ha già superato i 500 gol.

Oggi sta crescendo nella Primavera del Milan e con l’Italia Under 17. Francesco Camarda in questa stagione ha messo a segno 7 gol in 13 partite con la Primavera. Camarda nel settore giovanile del Milan ha battuto ogni record di gol e in qualche stagione ha avuto una media mostruosa che ha toccato anche le cinque reti per gara e ha giocato sempre in categorie più alte rispetto alla sua.

Calciomercato Milan: occhio a Francesco Camarda, il contratto

In tanti sono già pronti a scommettere su di lui per il futuro, per questo motivo il Milan dovrà stare attento e provare tutelare il proprio investimento dei prossimi anni. Il club rossonero ha intenzione di fare qualcosa di importante con Francesco Camarda per il futuro e per questo motivo bisognerà provare a trovare un accordo importante con il giocatore dal punto di vista del contratto che ancora non ha firmato.

Iniziano già ad interessarsi le grandi squadre dell’estero, in particolare quelle di Premier League e per questo motivo che il Milan dovrà cercare di proteggere il proprio talento per i prossimi anni e cercare di trovare l’intesa con un nuovo contratto maxi dal punto di vista anche dell’ingaggio per Francesco Camarda per evitare che qualcuno possa portarlo via dall’Italia.