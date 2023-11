La grande ex scippa Mourinho: addio Roma

Uno dei grandi ex club di mister Mourinho avrebbe puntato il mirino su uno degli obiettivi di calciomercato della Roma: affare in Premier

José Mourinho e i suoi uomini hanno l’obbligo di migliorare il rendimento in campo nelle settimane a venire. Finora la stagione della Roma è stata fin troppo altalenante, anche se il traguardo Champions è abbastanza vicino in campionato.

I giallorossi, dal canto loro, sperano che il Napoli continui a perdere terreno prezioso, per poi approfittarne conquistando il quarto posto in classifica. Per il club capitolino la qualificazione alla massima competizione europea è imprescindibile anche e soprattutto in ottica calciomercato.

In caso di mancato accesso alla corsa per la coppa dalle grandi orecchie, diventerebbe più difficile trattenere pedine importanti o rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione. Qualcosa, però, potrebbe muoversi già a gennaio, perché un colpo di spessore farebbe sicuramente comodo allo Special One. Il riferimento, in tal senso, è perlopiù al reparto difensivo, privo al momento di un Chris Smalling ancora alle prese con i suoi problemi fisici.

L’assenza del centrale inglese pesa enormemente, d’altronde il classe ’89 rappresenta il faro della retroguardia giallorossa. Inoltre, ricordiamo che Marash Kumbulla rimarrà ai box per qualche altra settimana. Ragion per cui la dirigenza targata Tiago Pinto si sta guardando attorno alla ricerca di ghiotte occasioni da poter sfruttare, magari già durante la finestra invernale dei trasferimenti.

Il Manchester United fa sul serio per Branthwaite: la Roma è avvisata

Sulla lista del General Manager portoghese sono presenti diversi profili che stuzzicano la fantasia della società romanista. Ma una pista potrebbe sfumare a causa della concorrenza. In particolare, da mesi alla Roma viene accostato un giovane talento che milita in Premier League.

Trattasi di Jarrad Branthwaite, difensore centrale classe 2002 di proprietà dell’Everton. Abbiamo a che fare con un prospetto molto interessante, che potrebbe rivelarsi un investimento più che azzeccato. Lo scorso 27 giugno Branthwaite ha raggiunto la soglia dei 21 anni di età.

Insomma, la carta d’identità è decisamente dalla sua parte, non a caso l’ex PSV Eindhoven non piace soltanto alla Roma, anzi. Stando a quanto riferisce ‘Teamtalk’, sulle sue tracce ci sarebbero pure Manchester United e Tottenham. Sempre secondo la fonte citata, i ‘Red Devils’ avrebbero messo Branthwaite in cima all’elenco dei propri desideri per quanto concerne la difesa di Erik ten Hag.

Il classe 2002, la cui valutazione si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro, è molto bravo a capire dove posizionarsi all’interno del rettangolo verde di gioco, in più è versatile e sa come comportarsi con la palla tra i piedi. Difficile comunque che lo United lo prenda già a gennaio, ma la firma in inverno non è da escludere al 100%. La Roma è avvisata.