Nuova proprietà Inter, Zhang ha accettato: spunta la data

Spunta la data sul futuro dell’Inter, nel giorno di Juventus-Inter, con Steven Zhang che avrebbe accettato i fondi.

Le voci sulla nuova proprietà dei nerazzurri sono la costante tra le notizie che riguardano la società dell’Inter, con Beppe Marotta che più volte ha preso voce esponendosi sulla questione che riguarda la cessione dell’Inter da parte di Steven Zhang, difendendo quello che è l’operato del suo presidente.

Si sta perfezionando un accordo, con Zhang che avrebbe accettato di seguire il suo piano per salvare l’Inter. Un quotidiano ha spiegato gli stravolgimenti che riguarderanno la situazione finanziaria della società nerazzurra.

Nuova proprietà Inter: la notizia sulla cessione

C’è una nuova notizia sulla cessione delle quote dell’Inter da parte della famiglia Zhang, in merito a quello che sarà lo stravolgimento futuro che avrà il club.

Sono tante le pressioni che riguardano Zhang che però, in questo periodo, sta facendo di tutto per cercare di trattenere la sua società. Vuole restare alla guida dell’Inter, non cedendo il club.

E dunque, secondo quanto riferito da Tuttosport nella sua edizione odierna, Zhang avrebbe accettato di affidarsi a dei fondi, per non vendere l’Inter. E la strada seguita da lui potrebbe portare alla permanenza in nerazzurro, anche per i prossimi anni.

Zhang non vuole vendere l’Inter: ha accettato i fondi, le società coinvolte

Zhang non vuole vendere l’Inter e dovrà ritrovare dei fondi che vanno a rifinanziare il prestito. Sarebbero infatti arrivati dei contatti, avviati appunto da Goldman Sachs – al quale Zhang ha dato mandato di trovare degli interlocutori per rifinanziare il prestito concesso a maggio 2021 da Oaktree – con Sixth Street e Ares Management, gruppi finanziari che si sono già mosse in passato e con enormi esperienze sul finanziare società calcistiche.

I due gruppi hanno operato sul Barcellona e sul Chelsea. Sixth Street ha acquistato il 25% dei diritti tv in Liga dal Barcellona, per i prossimi 25 anni. Un totale da 519 milioni. Invece, Ares Management ha permesso al Chelsea di trovare i 460 milioni che sono serviti per restaurare lo Stamford Bridge. Cifre analoghe serviranno all’Inter per liquidare Oaktree.

Nuovi fondi per l’Inter: quando arriveranno per Zhang

L’Inter resta in mano a Zhang, attraverso il rifinanziamento per il futuro. L’accordo si troverà entro gennaio, poi i tempi tecnici per il perfezionamento di tutto, saranno di circa due o tre mesi. Si trova dunque perfettamente allineato con i tempi, Steven Zhang, che vuole tenere salda la sua posizione da presidente dell’Inter.