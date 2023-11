Lazio: condizioni Luis Alberto, l’annuncio di Sarri

La Lazio di Sarri torna alla vittoria e lo fa in Champions League per 2-0 contro il Celtic, provando a mettere un piede agli Ottavi di Finale di Champions League.

Lazio: condizioni Luis Alberto, le parole di Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri vince in Champions League e vola ad un passo dagli Ottavi di Finale con una giornata d’anticipo del girone. Intanto, ci sono delle notizie importanti che riguardano anche le condizioni di Luis Alberto uscito prima dal campo per un problema. Tanti infortuni nella Lazio quest’anno che hanno fatto subito scattare l’allarme. Perché c’è tanta preoccupazione sul recupero di alcuni giocatori per i prossimi impegni.

Intanto, in Champions League vola la Lazio mentre in campionato ha affrontato tante difficoltà con risultati pessimi che hanno fatto storcere il naso anche ai tifosi. Un periodo complicato dove lo stesso Sarri ha ammesso che non vede la stessa mentalità della squadra in alcune partite. Sulle condizioni di Luis Alberto, invece, Sarri ha dichiarato che non c’è pericolo di un problema muscolare e che il giocatore è uscito soltanto per crampi dal campo.