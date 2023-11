Serie A, si ferma un big: infortunio grave, torna nel 2024

La tredicesima giornata di Serie A si è conclusa nella serata di ieri con forse qualche sorpresa di troppo, soprattutto a livello di bollettino medico. E’ infatti di poche ore fa la notizia secondo la quale uno dei big del campionato italiano sarà costretto a rimanere fermo ai box per diverso tempo a causa di un infortunio piuttosto grave.

Nessuno si sarebbe aspettato un imprevisto del genere, anche perché il calciatore è normalmente rimasto in campo fino al novantesimo minuto nel corso dell’ultimo week-end, ma è inevitabile il fatto che qualcosa parrebbe essere sfuggito non solo all’occhio dei tifosi, ma anche a quelli degli addetti ai lavori e dello staff tecnico.

Serie A, infortunio grave per un big: le condizioni

Brutte notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi e delicati impegni stagionali. Già a corto di soluzioni per il gran numero di indisponibili, l’allenatore sarà costretto a fare a meno di uno dei suoi leader tecnici e carismatici a causa di un infortunio che preoccupa e non poco lo staff medico.

Ad oggi ancora niente di specifico si sa in merito alle condizioni del giocatore, ma l’unica certezza è che questo problema fisico possa tenere il ragazzo lontano dai campi più di quanto tempo effettivamente ci si possa immaginare. Il rammarico sta tutto nel fatto di non aver agito prima per evitare ogni sorta di male peggiore, ma ormai il danno è fatto, e non si aspettano altro che i risultati degli esami ai quali si sottoporrà il giocatore nel prossime ore per tirare le definitive somme.

Stando dunque a quanto riportato da SOS Fanta, l’Udinese ha perso per infortunio il difensore centrale Jaka Bijol. Quello dello sloveno non è un problema dell’ultimo minuto, bensì sarebbe conseguenza ad un fastidio avvertito già a Roma nel corso della partita contro i giallorossi. Bijol ha infatti concluso la partita dell’Olimpico zoppicando vistosamente, ma mai si sarebbe potuto immaginare questo.

Udinese, si ferma Bijol: si rischia un lungo stop

Si ferma Jaka Bijol in casa Udinese per un infortunio che potrebbe essere più grave del previsto. Nel corso delle prossime ore il difensore sloveno verrà sottoposto ad una serie di esami che permetteranno allo staff medico friulano di emanare una diagnosi ufficiali sulle sue condizioni, ma al momento non filtra assolutamente ottimismo, anzi, si dice che i tempi di recupero possano essere anche particolarmente lunghi.

Secondo SOS Fanta, infatti, Bijol rischia di stare fermo ai box a causa di questo infortunio per almeno un mese.

Bijol torna nel 2024: ecco quante partite salta

A fronte di quanto è stato riportato da SOS Fanta, senza troppi problemi potremmo dire che Bijol tornerà in campo con l’Udinese direttamente nel 2024. Saranno dunque tante le partite importanti che lo sloveno salterà, fra le quali lo scontro salvezza contro il Verona di settimana prossima, l’Inter il 9 dicembre, il Sassuolo il 17 ed il Torino il 23. Bijol potrebbe rientrare direttamente per il Bologna il giorno 30 dicembre, ma a quel punto Cioffi e staff potrebbero decidere di aspettare e riaverlo al 100% per la sfida contro la Lazio del 7 gennaio, la prima del 2024.