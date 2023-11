Milan: colpo dagli svincolati, ha già detto sì

Il Milan perde un altro giocatore per infortunio e sembra più serio del previsto, per questo motivo ora la società sembra obbligata a dover intervenire sul mercato con un nuovo acquisto.

Ci sono tante voci che riguardano quello che possono essere le mosse in futuro del club rossonero che si trova in una situazione di stallo al momento, perché c’è la possibilità che possa arrivare un nuovo giocatore da un momento all’altro.

Le ultime notizie in casa Milan non sono positive, perché un altro giocatore si è infortunato e ora rischia di stare fermo per diversi mesi. Questo porterà la società a dover intervenire sul mercato con dei nuovi acquisti.

Infortuni Milan: arriva un colpo dagli svincolati

La squadra di Pioli è caduta ancora in Champions League in una partita caratterizzata dagli episodi, dove è uscita sconfitta per 1-3 a San Siro in Milan Borussia Dortmund che ora cambia tutto per quello che può essere il futuro della squadra in vista degli obiettivi primari di questa stagione. La società dovrà provare in tutti i modi ad ottenere una vittoria nell’ultima giornata contro il Newcastle e sperare in un risultato favorevole nell’altra partita tra Borussia e PSG per sperare di accedere agli Ottavi di Finale, ma sembra davvero complicato che ciò possa avverarsi.

Per questo motivo ora si cerca di capire che tipo di mosse possa fare il Milan pensando al futuro, visto che un altro giocatore si è infortunato seriamente nell’ultima gara di Champions League e la situazione inizia ad essere veramente preoccupante per i rossoneri. Si valuterà in queste ore quello che può accadere per quanto riguarda il calciomercato degli svincolati.

Calciomercato Milan: infortunio Thiaw, nuovo acquisto dagli svincolati

Sensazioni negative in casa Milan, dove si è infortunato anche Thiaw e si è aggiunto alla lista infortunati di Kjaer, Kalulu e Pellegrino. C’è solo Tomori a disposizione in difesa e per questo motivo ora il Milan deve fare una scelta. C’è la lista svincolati che può regalare al Milan un nuovo acquisto in vista dei prossimi mesi.

Milan: la lista svincolati, tre nomi in pole

Sono tre i nomi dei difensori centrali esperti e senza squadra che piacciono al Milan per poter rinforzare nell’immediato il reparto e giocarsi delle chance per il futuro. Al momento nella lista svincolati ci sono Phil Jones, Shkodran Mustafi e Jorome Boateng.

Il calciomercato può regalare al Milan delle sorprese con un nuovo acquisto dagli svincolati in difesa. L’ex Manchester United Phil Jones è fermo da più di un anno e ha 31 anni, stesso discorso per Shkodran Mustafi e Jorome Boateng.