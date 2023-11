Serie A: hanno convinto Icardi, arriva a gennaio

E’ tutto pronto per quello che può essere uno dei grandi ritorni in Serie A di Mauro Icardi. Perché l’attaccante argentino sta convincendo seriamente ora il club italiano che potrebbe puntare sul suo acquisto.

Dopo anni lontano dal nostro campionato potrebbe arrivare a gennaio 2024 il momento decisivo per il ritorno del giocatore pronto ad un nuovo trasferimento. In Turchia è tornato ad essere quel bomber letale d’area di rigore che tutti temono.

Non è un caso se si torna a parlare del possibile ritorno in Italia del giocatore argentino, perché ora può arrivare la vera occasione per il trasferimento. Tutto pronto per il grande ritorno del calciatore.

Calciomercato Serie A: Icardi pronto al ritorno

Lo scorso anno è stato decisivo per il ritorno alla vittoria del campionato del Galatasaray che è tornato a giocare anche la Champions League. Perché Icardi ha segnato 23 gol e messo a segno 8 assist vincenti in appena 26 partite stagionali. Quest’anno ha ripreso da dove aveva lasciato e per questo motivo diventa oggetto di desiderio della prossima sessione di calciomercato. Sono stati 16 i gol e 5 gli assist in queste prime 21 partite tra campionato e Champions, c’è sempre il suo zampino e per questo motivo anche in Serie A si torna a pensare a lui.

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026 e a 30 anni ha voglia di continuare a giocare con i grandi del calcio europeo, perché potrebbero arrivare delle nuove e importanti offerte dai top campionati europei per lui. Icardi piace tanto in Serie A e più volte si è parlato di un suo ritorno, adesso potrebbe arrivare l’occasione giusta per rivedere l’argentino.

Calciomercato: Icardi nel mirino del Milan

Roma, Juventus, Napoli e Milan sono state le squadre più vicine al giocatore in questi anni. Adesso però c’è un top club che punta l’ex Inter che potrebbe fare uno sgarro importante alla sua ex squadra del cuore dove era anche il capitano.

Nelle ultime ore si sono riaccese le speranze di rivedere Icardi in Serie A visto che c’è il Milan in cerca di un nuovo attaccante già per gennaio. Jovic e Okafor hanno deluso e il solo Giroud non basta, tanto che in Champions League i rossoneri rischiano l’eliminazione ai gironi.

Icardi Milan: l’ostacolo per gennaio è l’ingaggio

Icardi ha da poco firmato un triennale da 6 milioni netti a stagione con il Galatasaray e per questo motivo per il Milan l’unico ostacolo può essere proprio lo stipendio. Le parti si possono riaggiornare nelle prossime settimane con il Milan che può puntare su Icardi per rinforzare l’attacco, ma il giocatore dovrà abbassarsi l’ingaggio per ritornare in Italia.