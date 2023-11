Chelsea: salta Pochettino, prenotato un tecnico italiano

Tentazione Chelsea per il tecnico, che è pronto all’addio: salta la panchina di Pochettino. Per la sostituzione, c’è la candidatura del big italiano.

Nome nuovo per il Chelsea, che attualmente occupa il decimo posto in classifica in Premier League. Il rischio di un’altra stagione sottotono, senza qualificazione in Champions League, è sempre più probabile. Ecco perché la dirigenza sta facendo delle valutazioni sul futuro di Pochettino. Per la sostituzione dell’argentino c’è un big italiano, pronto a lasciare la Serie A la prossima stagione. Il suo destino può essere in Premier League, ecco tutti i dettagli su questa trattativa.

Un allenatore italiano è già stato prenotato dal Chelsea per la prossima stagione. E’ questa l’indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha accostato alla panchina dei Blues un big della Serie A.

Chelsea, esonero Pochettino: per la sostituzione c’è l’italiano

Il Chelsea già pensa alla prossima stagione. Per i londinesi, attualmente al decimo posto in classifica in Premier League, si prospetta un altro campionato deludente senza qualificazione alle Coppe. Una delusione enorme per la proprietà che, in questi anni, ha investito ingenti somme per rinforzare la squadra.

Ecco perché in estate è prevista l’ennesima rivoluzione con l’arrivo sulla panchina del Chelsea di un tecnico italiano, pronto a sostituire Pochettino. L’argentino rischia il posto in caso di stagione negativa. Per il momento i risultati non stanno dando ragione all’ex Tottenham e Psg che, nonostante il contratto fino al 2025, può salutare in anticipo. La dirigenza può dargli in benservito già nel corso del 2024, se le cose non dovessero andare per il meglio.

Intanto, per la prossima stagione la dirigenza inglese potrebbe decidere di nominare come nuovo allenatore del Chelsea Allegri. Il tecnico della Juventus è un’idea dei Blues che già stanno sondando il mercato.

Juventus, Allegri saluta: nel suo futuro Chelsea o Arabia Saudita

Inghilterra o Arabia Saudita nel futuro di Massimiliano Allegri. Al di là delle smentite di rito, l’allenatore ha già deciso per l’addio alla Juventus. In estate può avvenire la separazione con il club bianconero, nonostante il contratto fino al 2025. Non ci sono le condizioni per continuare. La speranza del tecnico è chiudere al meglio questo campionato, magari vincendo lo Scudetto e riportare i bianconeri in Champions League. Intanto, per la prossima destinazione di Allegri può essere il Chelsea. I Blues stanno valutando l’esonero di Pochettino. Discorso analogo anche per Ten Hag, che rischia il posto al Manchester United. Sullo sfondo, infine, anche i petrodollari della Saudi Pro League che potrebbero spingere Allegri ad accettare una delle squadre del massimo campionato dell’Arabia Saudita.