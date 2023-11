Juventus rifiutata: torna nel suo vecchio club

La Juventus deve mandare giù un gran rifiuto sul mercato dopo un pressing prolungato. Il calciatore ha deciso di tornare nel suo vecchio club

Allegri ha chiesto uno sforzo alla Juventus in vista di gennaio ma non è così semplice portare a Torino profili di alto grado internazionale. Un pallino del tecnico toscano sembra preferire la Bundesliga.

La Juve fa sul serio. La candidatura dei bianconeri alla vittoria del campionato di Serie A non è solo una montatura. Il derby d’Italia con l’Inter ha mostrato come la formazione torinese possa dire la sua a certi livelli, provando seriamente ad insidiare Inzaghi e i suoi. Tuttavia ad Allegri serve qualcosa in più sia a centrocampo, dove gli uomini sono davvero contati, sia in attacco, visto che dietro a Chiesa e Vlahovic non c’è una qualità infinita. Soprattutto come seconda punta faticano ad adattarsi sia Kean che Milik e altri nomi spendibili non ci sono.

Proprio per questo Cristiano Giuntoli si è messo alla ricerca di un profilo che possa fare al caso del suo allenatore. Un alter ego di Chiesa, che possa giocare al fianco di Vlahovic e insieme alla coppia d’attacco.

Juventus, addio a Sancho: lo United potrebbe rimandarlo al Borussia Dortmund

Il nome di certo più interessante è quello di Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United.Il nazionale inglese ha rotto ogni rapporto con Ten Hag lo scorso 26 agosto, dopo una pesante lite. Sancho è diventato – a suo avviso – il capro espiatorio delle difficoltà del Manchester e non ha praticamente mai più visto il campo.

Secondo quando riportato dai colleghi inglesi di Team Talk, Sancho sarebbe in uscita a gennaio anche in prestito. Lo United vorrebbe però inserire almeno il diritto di riscatto che diventa obbligo condizionato alla presenze e al rendimento.

L’esterno è sbarcato a Old Trafford nell’estate del 2021 per la cifra di 73 milioni di sterline (praticamente 80 milioni di euro) e su di lui le aspettative erano altissime. Il rendimento messo in mostra con il Borussia Dortmund non c’è mai stato e Sancho si è perso tra problemi tattici e fisici.

Tra le squadre che lo vorrebbero c’è proprio anche il club tedesco. Il ragazzo sarebbe felicissimo di tornare in Bundesliga, visto il feeling sbocciato sin dalla tenerissima età di 17 anni. La Juve ha provato ad inserirsi nella trattiva e nutre ancora qualche flebile speranza ma al momento le possibilità di vederlo a Torino sono davvero basse.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI