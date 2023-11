Revenge Porn, gravissime accuse in Serie A: svelate le chat

Sono gravissime le accuse di Revenge Porn per un calciatore di Serie A, con un quotidiano che ne parla quest’oggi.

Nel corso della propria edizione odierna, tra le colonne del proprio quotidiano, è Tuttosport che titola come “inquietante per i tifosi” la vicenda che riguarda uno dei calciatori titolari di un club di media classifica, coinvolto nelle accuse che saranno poi giudicate in Tribunale.

Sui social si sono espressi i tifosi, dopo la trasmissione andata in onda sui Rai Tre per quanto riguarda l’inchiesta che è emersa sul giocatore stesso che, al momento, sembra tacere sulla questione, probabilmente perché si definisce innocente ed estraneo ai fatti. Farà parlare i suoi avvocati, che lo difenderanno di fronte a quelle che sono le gravissime accuse di Revenge Porn e che potrebbero far scattare l’arresto.

Revenge Porn in Serie A: gravissime accuse ad un calciatore famoso

Un caso vero e proprio quello che è scoppiato in Serie A, con le accuse di Revenge Porn.

Per chi non lo sapesse, in Italia, sono cambiate le leggi in merito a coloro che diffondono in rete o si scambiano su WhatsApp alcune immagini o video contenenti rapporti sessuali e immagini intime di un individuo, filmate e immortalate con o senza consenso.

Pertanto, la vicenda starebbe riguardando uno dei calciatori di Serie A e, precisamente, parliamo del giocatore del Torino, Demba Seck, accusato di Revenge Porn, considerato reato vero e proprio in Italia.

Demba Seck accusato di Revenge Porn: le indagini in onda su Rai Tre

Su Rai Tre sono andate in onda le indagini e questa mattina, in una delle pagine di Tuttosport, se n’è parlato ancora di più. I colleghi del quotidiano piemontese raccontano del senso di inquietudine che si vive all’interno dell’ambiente Toro, tra i tifosi che, sui social, si sono espressi duramente contro il calciatore. Stesso calciatore che però presto probabilmente – perché non l’ha ancora fatto – si difenderà da tali accuse, magari nelle sedi opportune.

Demba Seck è gravemente accusato del reato di Revenge Porn, con l’intervista in Albania di Ilaria Vitali, trasmessa nel programma “Far West” che va in onda il lunedì sera su Rai Tre. All’interno della stessa intervista, sono emersi alcuni dettagli, con la ragazza che nel mese di settembre si era sfogata sul social Tik Tok del suo caso di Revenge Porn. La donna ha mostrato le chat con all’interno le conversazioni del 2021, proprio con Demba Seck, ai tempi giocatore della SPAL. “Mi diceva che mi avrebbe ammazzato se avessi divulgato notizie sulle cose brutte che giravano su di lui. Non l’ho denunciato perché avevo paura”.

Revenge Porn: cosa rischia Demba Seck

La legge in Italia, sul Revenge Porn, è molto chiara e punisce severamente il reato. La reclusione è da uno a sei anni, con annessa multa che va dai 5mila ai 15mila euro. Demba Seck quindi, qualora dovesse risultare colpevole ai fatti, non avrà nessuno sconto di pena.