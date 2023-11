Infortunio in serie A, diagnosi tremenda: torna nel 2024

Brutto infortunio in serie A: la diagnosi è tremenda con arrivederci direttamente al 2024. Il giocatore tornerà solo nel nuovo anno, a seguire i dettagli che mandano nel panico il club.

Brutta tegola per un club di serie A che dovrà fare a meno di uno dei giocatori sempre presenti fin qui e tra le colonne della squadra. La diagnosi purtroppo è pesante e per il Verona piove sul bagnato, considerando i problemi che l’Hellas sta riscontrando nelle ultime giornate.

Dopo un inizio scintillante con due vittorie nelle prime due sono arrivati solo tre punti nelle successive undici ed è in piena zona retrocessione. Baroni era dato in bilico ma ha fin qui scongiurato l’esonero varie volte. Il presidente Setti gli ha rinnovato la fiducia ma non sarà illimitata: urgono risultati a partire dal derby del Triveneto questo weekend contro l’Udinese. Nel match del “Bentegodi” col Lecce lunedì è arrivato un pareggio con una doppia e affannosa rimonta. Le difficoltà sono evidenti.

Tegola Verona, la diagnosi è tremenda: il giocatore torna nel 2024

Come se non bastasse sono arrivati ulteriori problemi poco prima del match contro i salentini, quando uno dei pilastri della squadra di Baroni si è fatto male e gli esami a cui si è sottoposto nei giorni successivi sono stati impietosi. Il KO riguarda Giangiacomo Magnani, calciatore mai troppo pubblicizzato ma che nell’economia di un club come quello veronese rappresentava una pedina importante e super-affidabile.

Il difensore dell’Hellas prima del match contro il Lecce era stato titolare dodici volte su dodici senza mai essere sostituito. Un vero totem silenzioso per la difesa scaligera, Baroni nutre grande affidabilità in lui, facendone un pilastro della retroguardia. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una microfrattura dello scafoide tarsale del piede sinistro.

Tradotto un mese e mezzo di stop e arrivederci al 2024. Tornerà non prima di fine gennaio, ma almeno non dovrà ricorrere all’intervento chirurgico. Questa è l’unica nota positiva di uno stop che comunque non ci voleva sia per il Verona sia per lo stesso giocatore che stava trovando un’insospettabile continuità. L’Hellas adesso dovrà fare di necessità virtù e adattarsi ai difensori che sono in rosa sperando non deludano le aspettative. Da Hien ad Amione le alternative non mancano di certo a Baroni, vedremo se con gli stessi risultati di Magnani.