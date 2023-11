Juventus-Inter non è finita: la sceneggiata di Chiesa

Juventus-Inter non è finita. Come da copione, ormai consolidato, la sfida tra le grandi rivali non termina mai al fischio finale dell’arbitro.

Non sarebbe più Juventus-Inter se la partita, e le polemiche, cessassero, immediatamente, al triplice fischio dell’arbitro. Ormai, dal 2006 in poi, ovvero dopo Calciopoli, la sfida tra due delle tre grandi storiche del calcio italiano ha assunto una connotazione spiacevole che porta sempre ad appendici spiacevoli.

La gara di domenica sera, che ha visto opposte Juventus ed Inter all’Allianz Stadium, si è conclusa con un pareggio che però ha dato vita alle inevitabili discussioni nel post-partita e nei giorni a seguire. Lo spunto alle polemiche è stato dato, neanche a dirlo, da una decisione arbitrale.

Per meglio dire, lo spunto arriva da un mancato intervento dell’arbitro che non ha ritenuto di sanzionare l’intervento di Darmian su Chiesa da cui ha avuto avvio l’azione che ha portato al pareggio nerazzurro firmato da Lautaro. Riguardo la sfida tra Juventus e Inter, fino all’episodio contestato che ha fissato il risultato, ha espresso la sua opinione un grande ex bianconero: Fabrizio Ravanelli.

Juventus-Inter non è finita: parla Ravanelli

Cuore bianconero, Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della sua Juventus e della gara andata in scena domenica sera a Torino. “Ottimo primo tempo della Juve che ha meritato il gol del vantaggio. Nel secondo tempo le squadre non hanno più giocato“.

Per Fabrizio Ravanelli il pareggio della Juventus contro la prima in classifica, e favorita per la vittoria finale, ha fatto, e farà bene, alla formazione bianconera. Nonostante la disparità di valori tecnici in campo la formazione bianconera ha tenuto testa ai nerazzurri. Il pareggio rende più forte la Juve ed Allegri. L’Inter, infatti, nonostante avesse di fronte una Juventus con diversi problemi di formazione, ha temuto i bianconeri.

Per l’ex attaccante la Juventus può recriminare sul fatto di aver subito la rete del pareggio poco dopo essere passata in vantaggio. A suo giudizio se la Juventus avesse chiuso in vantaggio il primo tempo, probabilmente la partita sarebbe andata diversamente.

Sulle polemiche scatenate dal contatto Darmian-Chiesa, che ha portato al pareggio dell’Inter, il giudizio di Ravanelli è netto: “Il contatto con Chiesa non si deve fischiare mai e per fortuna l’attaccante della Juve non ha fatto una sceneggiata come Faraoni in occasione del gol di Kean contro il Verona“.

Infine ecco due consigli per gli acquisti di Fabrizio Ravanelli inviati cordialmente a Cristiano Giuntoli. Zielinski e Samardzic, sono loro, secondo l’ex attaccante bianconero, i due profili perfetti per il centrocampo di Allegri. A buon intenditor…