Juventus: addio Allegri, ha già la nuova squadra

Sembra che a fine stagione arriverà l’addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus, con l’attuale tecnico pronto già ad una nuova sfida e lasciarsi con il club bianconero.

Perché si potrebbe aprire una nuova occasione per il tecnico italiano a prescindere da quelli che saranno i risultati in questa stagione. C’è un’occasione importante che potrebbe prendere al volo dopo aver già rifiutato diverse volte.

Diventa un momento chiavo della stagione questo mese di dicembre per la squadra allenata dal tecnico toscano che vuole provare a riportare la società bianconera alla vittoria dopo diversi anni difficili.

Juventus: Allegri via a fine anno

Si parla tanto dell’addio di Allegri al termine della stagione con il ritorno di Antonio Conte o una nuova scelta per la panchina bianconera che potrebbe quindi separarsi dall’attuale guida a prescindere dei risultati. Perché la Juventus è in corsa solo per il campionato e la Coppa Italia quest’anno visto quello che è accaduto lo scorso anno e per questo motivo c’è la seria possibilità che possa arrivare una nuova squadra a convincere l’allenatore in un nuovo progetto.

Ci sarebbe una nuova società in un campionato completamente diverso che potrebbe convincere Allegri a lasciare la Juve e iniziare una nuova avventura, anche perché lo stesso club bianconero potrebbe decidere di dare vita ad un nuovo progetto a lungo termine vista la situazione attuale.

Juve: Allegri in Arabia Saudita

Sembra che arriverà una nuova offerta dall’Arabia Saudita per Allegri con l’Al-Ittihad di Benzema che vuole convincere l’allenatore italiano a lasciare l’Europa. Già nei mesi scorsi sono arrivati dei rifiuti importanti da parte dell’allenatore italiano per il campionato saudita.

A fine stagione però potrebbe esserci un ricco rilancio importante per Allegri che può seriamente approdare in Arabia Saudita in vista dei prossimi anni. Lo sceicco ha intenzione di chiudere il suo arrivo come top allenatore per migliorare il campionato.

Calciomercato: le squadre interessate ad Allegri

Oltre all’Al-Ittihad in Arabia Saudita su Allegri ci sarebbe anche il forte interesse della Premier League che può pensare di puntare sull’ingaggio del tecnico italiano. Altre società che in passato si sono interessate a lui e che potrebbero dargli una nuova occasione nel resto d’Europa sono Bayern Monaco, PSG, e Real Madrid. La sua prima opzione però lontano dalla Juve potrebbe essere proprio l’Arabia Saudita.