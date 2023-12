Addio Pioli, nuovo allenatore per il Milan: le cifre sono ufficiali

Il rapporto tra il Milan e Stefano Pioli sembra destinato a concludersi: i rossoneri hanno già individuato il prossimo tecnico.

La sconfitta interna contro il Borussia Dortmund ha decisamente complicato il cammino in Europa del Milan. I rossoneri, per qualificarsi agli ottavi di Champions League, dovranno vincere a Newcastle e sperare nel contemporaneo ko del PSG al Signal Iduna Park di Dortmund: in caso contrario sarà Europa League o fuori da tutto.

Nel mirino delle critiche è finito soprattutto Stefano Pioli, che già da tempo non è visto di buon occhio dai tifosi rossoneri. In estate la dirigenza milanista ha investito molto sul mercato per rendere la rosa più competitiva, ma finora i risultati sono piuttosto altalenanti: anche in campionato il Diavolo, attualmente terzo, ha un ritardo di sei lunghezze dall’Inter capolista.

Ecco perché in molti sono convinti che questa stagione sarà l’ultima per Pioli sulla panchina del Milan. Più di qualcuno avanza anche l’ipotesi di un imminente esonero del tecnico di Parma, anche se l’ipotesi più probabile è quella di una separazione a giugno 2024. Ma chi prenderà il posto di Pioli al timone dei rossoneri?

Milan, addio Pioli: c’è già il nuovo allenatore

Le voci di un probabile addio di Pioli hanno scatenato i bookmakers, che hanno provato a stabilire le quote su ogni possibile nuovo allenatore del Milan. Stando a quanto riportato dai betting analyst di Snai, i nomi più ‘caldi’ per la panchina rossonera sono Raffaele Palladino e Thiago Motta, entrambi quotati a 4.

Tutti e due i tecnici stanno ottenendo grandi risultati con le loro squadre, Monza e Bologna, offrendo anche un calcio propositivo: per questo Furlani e Cardinale li ritengono i profili migliori per il dopo-Pioli. Tuttavia non sono i soli a poter ambire a una delle panchine europee più prestigiose.

I betting analyst di Snai indicano a quota 5 altri due nomi che scatenano l’entusiasmo della tifoseria milanista. Il primo è quello di Antonio Conte, attualmente senza squadra, mentre l’altro è Roberto De Zerbi, che continua a fare benissimo con il suo Brighton (appena qualificato ai sedicesimi di Europa League, ndr).

Più dietro Igor Tudor, che nelle settimane scorse è stato a un passo dal Napoli, e Francesco Farioli, il tecnico italiano secondo in Ligue 1 con il suo Nizza. I bookmakers ritengono poi che l’esonero di Pioli in questi mesi sia un’eventualità tutt’altro che improbabile: l’addio anticipato al tecnico emiliano è dato infatti a 3, una quota bassa che lascia intendere quanta fiducia abbiano i bookmakers sul futuro di questo Milan.