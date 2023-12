Serie A: Amrabat torna in Italia, il Manchester lo scarica

Il Manchester United è pronto a rivoluzionare tutto nel mercato di gennaio. Perché il club inglese è pronto a provare a svoltare questo progetto che si sta rivelando sempre più mediocre e ci saranno tante cessioni.

Proprio nei prossimi mesi, nella sessione invernale di calciomercato di gennaio, ci sarà un addio da parte di diversi giocatori di livello tra cui Amrabat che è pronto a tornare in Serie A.

Il giocatore marocchino ha intenzione di provare a ritrovare fiducia anche in vista di quella che sarà la prossima competizione che andrà a giocare con la Coppa d’Africa 2024 che inizierà da gennaio.

Calciomercato: Amrabat lascia il Manchester United

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del centrocampista marocchino che già nei prossimi mesi lascerà il Manchester United a gennaio per poi trovare una nuova squadra. Perché andrà a giocare con la Nazionale in Coppa d’Africa e poi cercherà una nuova sistemazione visto che con il club inglese non sembra convinto di continuare, così come la stessa società di Premier League vuole liberarsi di lui.

Il Manchester United ha intenzione di rivoluzionare tutto e fare fuori quei giocatori che non fanno parte del progetto del club inglese. Infatti, ci sono delle novità importanti che possono riguardare quello che può accadere in vista del mercato di gennaio, dove Amrabat ha giocato 9 partite su 19 in stagione e la dirigenza starebbe valutando drastici cambiamenti.

Calciomercato: Amrabat torna in Serie A

La proprietà è nei guai economici e vuole provare a fare cassa per iniziare a sistemare i conti con quelle cessioni che sono in esubero e che potrebbero non fare più al caso del club inglese: tra questi ci sono Jadon Sancho, Antony, Martial e anche Amrabat.

Come riporta The Guardian, l’allenatore Erik ten Hag è d’accordo sul rivoluzionare la propria rosa per provare a prendere dei nuovi innesti che possono far comodo al progetto anche in vista del futuro. Perché ora anche Amrabat è messo fuori dal progetto e si pensa a venderlo, in Serie A ci sono squadre interessate a riprenderlo.

Serie A: le squadre su Amrabat

La posizione in rosa di Sofyan Amrabat è a rischio e per questo motivo che il giocatore potrebbe tornare in Italia dove in Serie A ha tanti estimatori come Roma, Juventus, Milan e Inter.