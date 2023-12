Rottura con la squadra, parla Mourinho: poi l’annuncio su Berardi

Rottura con la squadra, è la vicenda che tiene calde le ore che anticipano la sfida con il Sassuolo. Ha parlato José Mourinho.

Lo Special One, in conferenza, ha parlato di quanto accaduto all’interno dello spogliatoio, con le sue parole molto chiare e nette dopo i rumors che sono circolati a seguito del pareggio in Europa League con il Servette.

Si è vociferato infatti di una rottura totale con i senatori del club giallorosso e di questo, sempre in maniera molto netta e chiara, ha parlato in conferenza stampa José Mourinho, nel giorno di vigilia della sfida che sarà contro il Sassuolo, determinante per le sorti della classifica in Serie A, dopo gli alti e i bassi vissuti in questa prima fase di stagione.

Sfogo Mourinho, in conferenza stampa spiega il momento vissuto con la Roma

Si è sfogato, le parole di Mourinho dopo il pareggio con il Servette hanno avuto peso, con i rumors che sono circolati sulla situazione che sta vivendo la Roma.

Ha parlato di questo e di molto altro José Mourinho, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio e che ha presentato quella che è la sfida a Reggio Emilia contro il Sassuolo, club che lo Special One teme per diversi fattori.

La conferenza stampa di Mourinho per Sassuolo-Roma si è tenuta quest’oggi, le parole sul momento vissuto in Europa League sono chiare. “Ho parlato con la squadra, internamente tra noi a Trigoria”.

La conferenza stampa di Mourinho: le sue parole sul rapporto con i giocatori

Ha parlato del suo rapporto con i giocatori e non solo, José Mourinho, nella conferenza stampa di quest’oggi. Ecco cos’ha detto, precisando alcune cose dopo lo sfogo nel post-partita della sfida con il Servette: “Se pensate che vi farò dei nomi sui giocatori a cui mi riferivo, stiamo sbagliando in partenza. Nello sport individuale sei solo, quando sei solo non condividi le responsabilità. Per questo amo il tennis. Bisogna avere coraggio, stare fino all’ultimo lì e se perdi non puoi aggrapparti a nessuno. Qua siamo in uno sport collettivo e, come allenatore, analizzo tutte le questioni di mentalità. Ora, se il rapporto è positivo tra noi, è più facile tornare sugli argomenti. Io dico sempre quello che penso e continuo a pensare a ciò che ho detto. Il rapporto è rotto con la squadra? No, è buono. Andremo a Sassuolo a voler risultato in una partita che non mi fa paura, ma ammetto che non mi sento a mio agio”.

Roma, per Mourinho è amore e odio su Berardi: le parole su di lui

Ha parlato di uno dei suoi giocatori preferiti, ma per certi versi uno di quelli che “odia”, José Mourinho e il riferimento è su Mimmo Berardi: “Il Sassuolo è una buona squadra, gioca una partita a settimana. Andiamo spesso in difficoltà con loro, poi c’è un arbitro con il quale non c’è tanto feeling, lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e potrebbe essere instabile emozionalmente. Mi dispiace affrontare Berardi, è un giocatore fantastico, lo amo. Bisogna rispettare gli avversari però, questo a volte me lo fa “odiare” calcisticamente. Vuole prendere in giro gli altri, far prendere i gialli, se fosse un mio giocatore non mi piacerebbe per niente il suo comportamento”.