Calciomercato Milan, addio deciso: via a gennaio, la destinazione

Nella serata di ieri il Milan ha ricevuto segnali importanti non solo in vista del proseguo della stagione, ma anche in vista del prossimo calciomercato invernale. Contro il Frosinone, infatti, fra i 16 giocatori rossoneri scesi in campo spicca un’assenza in particolare, indizio tutt’altro che da sottovalutare in virtù dell’imminente sessione di trasferimenti di gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, il non impiego del giocatore è legato al fatto che questo sia oramai fuori dai piani di Stefano Pioli, che senza troppi ripensamenti potrebbe lasciarlo andare via nel prossimo calciomercato.

Il Milan ha dunque da che piazzare altrove il calciatore a gennaio, anche se l’impressione è che non risulterà essere complicatissimo, considerato il già confermato interesse di uno dei club più importanti d’Europa.

Calciomercato, addio Milan: scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan, che a gennaio potrebbe prendersi la scena con qualche cessione importante che servirà ad incrementare il tesoretto che andrà poi investito su qualche nuovo innesto.

L’intenzione di Pioli e dirigenza, però, è quella di non stravolgere più di tanto la formazione, privandosi semplicemente di quei giocatori che oramai non sono più al centro del progetto tecnico rossonero. In lista ci sarebbero un paio di nomi dai quali il Milan dovrebbe liberarsi, l’ultimo dei quali “ufficialmente”, ed incredibilmente, aggiunto dopo la partita di ieri sera. Il mancato impiego del calciatore nella vittoria contro il Frosinone conferma infatti quanto oramai non rientri più nei piani di Stefano Pioli, nonostante sia stato in realtà uno dei giocatori più utilizzati ed apprezzati dal mister parmigiano in questi quattro anni. Col recupero di Bennacer, però, le gerarchie sono un attimo cambiate, e l’impressione è che per il centrocampista potrebbe essere sempre più complicato riuscire a ritagliarsi dello spazio.

A fronte di questo, stando anche a quanto riportato da calciomercato.com, è sempre più probabile il fatto che Krunic possa lasciare il Milan nel prossimo calciomercato invernale. A confermare questo Daniele Longo, che ha per l’appunto parlato di una cessione già a gennaio per il bosniaco.

Milan, Krunic via a gennaio: la destinazione

L’esperienza di Rade Krunic al Milan parrebbe essere seriamente giunta una volta e per tutte ai titoli di coda. A confermarlo sono non soli gli 0′ registrati ieri contro il Frosinone, ma anche le ultime indiscrezioni relative al suo futuro, che vedrebbero il bosniaco sempre più deciso e vicino a vestire la maglia del Fenerbahce.

Con sei mesi di ritardo, dunque, Rade Krunic potrebbe sbarcare in Turchia, con il Milan disposto a cederlo anche per una cifra inferiore rispetto ai 10 milioni di euro chiesti in estate.

Calciomercato Milan, via Krunic: ecco chi al suo posto

Qualora si dovesse concretizzare l’addio di Rade Krunic, il Milan potrebbe fare all-in su Samuele Ricci del Torino, profilo che la dirigenza rossonera ritiene essere perfetto per il progetto tecnico avviato in estate.

Nel frattempo, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan si starebbe avvicinando sempre di più ad Assan Ouédraogo, talento classe 2006 dello Schalke 04 per luglio 2024.