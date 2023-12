Calcioscommesse: segnalazioni bancarie, 4 calciatori nei guai

By

Aggiornamenti sulla nuova indagine sul calcioscommesse: arrivano le segnalazione bancarie, quattro calciatori rischiano grosso.

“Movimentazioni massicce su piattaforme illegali e puntate su eventi sportivi”, sono queste alcune delle accuse contro quattro calciatori. Tra le ipotesi di reato, questa volta, anche la frode sportiva. Possibili ripercussioni anche in ambito penale per i giocatori che rischiano davvero grosso. Ecco le ultimissime riguardo questa vicenda che sta mettendo in grande pre allarme il mondo del calcio italiano.

Giovedì tutti sono stati raggiunti da un mandato di perquisizione con gli agenti della squadra mobile della Finanza che hanno effettuato dei sequestri. Presi device e documenti contabili di vario genere, prelevati nelle abitazioni dei calciatori. Indagati in questa vicenda anche due persone. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela i loro nomi: sarebbero dei mandati, avrebbero ricevuto soldi da due calciatori per effettuare scommesse. Anche loro hanno ricevuto un avviso di garanzia.

Calcioscommesse: nuova indagine, nei guai quattro calciatori

La Procura di Benevento ha avviato le indagini sul nuovo caso calcioscommesse. Questa volta il mondo del calcio trema, anche perché la vicenda riguarda i giocatori di serie cadetta e non solo. L’inchiesta potrebbe allargarsi a macchia d’olio con altri calciatori che rischiano di essere coinvolti in questa triste storia.

Dopo la Procura di Torino, che ha portato alla squalifica di Fagioli e Tonali, oltre che all’iscrizione nel registro degli indagati di Zaniolo e Florenzi, questa volta è la Procura di Benevento che sta portando avanti la nuova inchiesta sul calcioscommesse.

Due giorni fa quattro calciatori hanno ricevuto la segnalazione: Christian Pastina, difensore del Benevento, e tre ex: Massimo Coda (oggi alla Cremonese), Gaetano Letizia (alla Feralpisalò) e Francesco Forte (al Cosenza).

Quattro calciatori indagati per calcioscommesse

Secondo l’accusa, Letizia e Coda sono i mandanti e avrebbero dato a due persone soldi per effettuare scommesse su piattaforme illegali. L’indagine è partita a seguito di ripetete operazioni bancarie anomale, scambi di bonifici fra gli indagati con causali sospette che hanno portato la Guardia di Finanza ad indagare. La Procura della Figc s’è già cautelata ed ha avviato una propria indagine che porterà, presumibilmente, a delle squalifiche come successo con Tonali e Fagioli. Con il patteggiamento le pene possono subire degli sconti importanti. Intanto, l’avvocato di Francesco Forte, uno degli indagati, nel corso di un’intervista alla Gazzetta del Sud, ha ammesso l’estraneità del suo assistito.