Serie A: Conte torna ad allenare, scelta a sorpresa

In arrivo delle nuove notizie molto importanti che riguardano il futuro di Antonio Conte che è pronto ad una nuova avventura per continuare la propria carriera in Italia. Il tecnico è pronto dopo un anno fermo a rimettersi in gioco.

Perché l’allenatore ha lasciato il Tottenham e la Premier League verso la fine del mese di marzo di quest’anno per tornare nel proprio paese, dove ha voluto essere al fianco della propria famiglia in un momento di difficoltà suo dopo un intervento chirurgico.

Adesso c’è quindi la volontà e la possibilità di tornare ad allenare in Italia, perché è questo che è l’intenzione del tecnico che ormai da tempo aspetta il momento decisivo per cambiare il suo destino.

Serie A: esonero deciso, torna Antonio Conte

Antonio Conte può tornare ad allenare in Serie A in vista dei prossimi mesi, perché il tecnico è pronto a cambiare la sua carriera con una nuova avventura. Ci sono delle novità importanti per un club di Serie A che a fine stagione pensa al cambio allenatore, con la possibilità di far approdar Conte sulla panchina.

Antonio Conte ha deciso di restare ora in Italia più vicino alla propria famiglia. Per questo motivo si valuta il possibile esonero di un tecnico per poter dare vita ad un nuovo progetto, con la possibilità di far arrivare l’ex tecnico nerazzurro e bianconero sulla panchina di un altro top club italiano.

Milan: esonero Pioli, Conte può essere il nuovo allenatore

C’è la possibilità che Antonio Conte può allenare il Milan in vista della prossima stagione. Perché il club rossonero potrebbe pensare di cambiare l’allenatore visto che Stefano Pioli al momento non ha convinto per questi ultimi due anni. Visto che c’è un momento difficile nella squadra rossonera si pensa ad un esonero a fine stagione.

Il contratto di Pioli è in scadenza nel 2025 con il Milan ma se le cose non dovessero andare per il meglio allora si potrebbe pensare ad una separazione anticipata, con Antonio Conte che può diventare il nuovo allenatore dei rossoneri.

Calciomercato: Antonio Conte torna in Serie A

Conte può tornare a sorpresa ad allenare a Milano, ma per la squadra rossonera. Dopo essere stato l’allenatore di Juventus e Inter ora può essere il Milan la prossima destinazione del tecnico italiano che pensa di approdare per dare un cambiamento importante.