Ivana Knoll, sotto la gonna si vede tutto: VIDEO bollente

Ivana Knoll sempre più scatenata, l’ultimo video della modella e influencer lascia il segno: posa da urlo e abbigliamento succinto

Uno spettacolo senza fine, quello che Ivana Knoll regala ai suoi fan sui social. Ormai diventata una leggenda, la modella e influencer croata continua a dettare legge su Instagram con visioni da capogiro che non passano mai inosservate e fanno battere forte il cuore.

Un paio di settimane fa, un’ottima notizia per i suoi numerosissimi ammiratori del web (oltre tre milioni di followers su Instagram): la Croazia, anche se in extremis, ce l’ha fatta a qualificarsi per Euro 2024, senza dover passare dai playoff. Dunque, in estate, sugli spalti in Germania saremo pronti a vederla all’opera ancora una volta, seguire molto da vicino le gesta della sua nazionale. Riproponendo quanto l’aveva resa celebre in tutto il globo un anno fa, di questi tempi, durante i Mondiali in Qatar.

La rassegna iridata che ha visto il trionfo di Messi e dell’Argentina l’ha consacrata come una delle bellezze più iconiche di tutto il pianeta e lei naturalmente ha cavalcato l’onda, popolando la sua pagina social di immagini clamorose. Una sensualità esplosiva che in qualsiasi posa e abbigliamento si fa sempre notare. Di recente, a Los Angeles, l’abbiamo apprezzata anche come disc jockey. Inutile dire che la pista da ballo, con lei, si è letteralmente incendiata.

Ivana Knoll, tutto troppo corto e con trasparenze illegali: fascino spaziale, ammiratori fuori di testa

Adesso, Ivana è tornata a Dubai, altro luogo che la vede spesso e volentieri in azione, come abbiamo appreso dal suo profilo social. E anche lì sta continuando a proporci visioni da sballo, in grado di mettere in seria difficoltà le nostre coronarie.

In un post di qualche giorno fa, con una didascalia un po’ sibillina, Ivana è sembrata dare una risposta indiretta a quanti in questo periodo le hanno chiesto dell’eventuale apertura di un profilo su Onlyfans. A quanto pare, niente da fare, ma i fan possono consolarsi ugualmente con scatti e video a ripetizione dalla bellezza abbagliante.

Quando si tratta di stuzzicare la fantasia del suo pubblico, Ivana non è seconda a nessuno e lo prova anche con l’ultimo video in cui si mette in una posa da bollino rosso, esibendo in primo piano tutti i dettagli della sua silhouette giunonica. Curve da infarto, con un abbigliamento che è tutto dire.

Top incontenibile e vestito cortissimo, una gonna quasi inesistente che lascia intravedere quello che c’è al di sotto. Manco a dirlo, il pubblico accorre a suon di like e commenti entusiasti. Tra i ricordi più belli del 2023, porteremo con noi sicuramente la splendida Ivana.