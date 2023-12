Infortunio prima di Napoli-Inter: è in dubbio, pronto il sostituto

Uno dei titolarissimi delle due compagini, oltre ai diversi infortunati sui quali si dovrà fare gestione, rischia di non giocare per infortunio.

Secondo quelle che sono le voci che circolano in giornata e nelle ore che anticipano il big match tra i campioni d’Italia e coloro che vogliono primeggiare quest’anno, dandosi battaglia con la Juventus tra i primi posti, ci sarebbe una potenziale assenza, un forfait dell’ultimo minuto.

Potrebbe non esserci uno dei titolarissimi tra Napoli-Inter, con un sostituto che sarebbe già pronto a scendere in campo per ottenere punti importantissimi, che peseranno ai fini della classifica di Serie A, questa sera.

Infortunio prima di Napoli-Inter: match a rischio per il centrocampista

Il centrocampista rischia di rovinare i piani del club, questa sera al Diego Armando Maradona potrebbe venir fuori un’assenza pesantissima, oltre quelle da contare già al Napoli perché non ci saranno né Mario Rui, né Olivera, senza dimenticare che pure Zanoli ha avuto un problema nella giornata di ieri.

Diversi giocatori assenti, con anche l’Inter che deve fare i conti con qualche situazione scomoda, anche se non del tutto quanto il Napoli.

Perché è proprio tra gli uomini di Walter Mazzarri che ci sono problemi perché, seppur contando il ritorno da titolare per Victor Osimhen che guiderà l’attacco del Napoli, contro l’Inter, rischia di non esserci all’ultimo Piotr Zielinski, fermato da un piccolo infortunio sul quale ha lavorato a Castel Volturno nel corso degli ultimi giorni.

Napoli, assenza all’ultimo: Piotr Zielinski rischia di dare forfait

Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica Napoli, Zielinski dovrà effettuare gli ultimi test prima delle scelte per Napoli-Inter, da parte di Walter Mazzarri. Il centrocampista polacco, anche sotto la gestione Mazzarri, risulta essere uno dei giocatori più importanti dell’undici titolare e, col Real Madrid, è uscito acciaccato dopo un brutto fallo sulla coscia. Pertanto, contro l’Inter, è da valutare la condizione di Piotr Zielinski e lo sarà fino a poche ore dal calcio d’inizio.

Ultime Napoli, senza Zielinski c’è già la scelta: le probabili formazioni di Napoli-Inter

Qualora dunque Piotr Zielinski dovesse essere out per Napoli-Inter, a causa dell’infortunio, Walter Mazzarri avrebbe già le idee chiare su come far giocare il suo Napoli. Secondo le ultime di giornata, infatti, al suo posto e sempre nel centrocampo a tre, si vedrebbe Elijf Elmas, centrocampista macedone che ha ritrovato il sorriso da quando Walter Mazzarri siede sulla panchina degli azzurri. E questa, contro l’Inter, è una chance che non vuole fallire. Di seguito, le probabili formazioni di Napoli-Inter, con le scelte sia di Mazzarri che di Simone Inzaghi.