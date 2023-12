Eleonora Pedron: “Non sopportavo di…”, la confessione su Biaggi

Le dichiarazioni di Eleonora Pedron e di Max Biaggi sono un ritorno inatteso in una lunga storia d’amore, che ha fatto sognare l’Italia.

A 52 anni Max Biaggi per l’immaginario comune è ancora quel pilota motociclistico che ha trasmesso un orgoglio unico agli italiani.

È stato tra i più vincenti in assoluto della sua generazione, consacrandosi quattro volte campione del mondo in classe 250 e due volte è stato anche campione mondiale di SuperBike. Poi, sceso dalla sella, è passato a diventare un dirigente, dando un nuovo assetto alla sua vita.

Una soluzione d’amore dopo la fine della storia con Eleonora Pedron invece non c’è stata. I due sono entrambi personaggi pubblici molto amati e hanno fatto coppia per dodici lunghi anni. Dal loro rapporto sono nati due figli, Ines e Leon. Una famiglia vera e propria nonostante la decisione di separarsi, presa sul finale del 2015 nello stupore generale del pubblico osservante.

Fu Max Biaggi ad annunciare sui social la dolorosa scelta della coppia e di recente l’ex Miss Italia è tornata a parlarne. Lei oggi ha ritrovato la serenità in amore accanto all’attore Fabio Troiano ma non ha mai negato di non aver sopportato il dolore della rottura del lungo rapporto con l’ex pilota: “Si soffre molto, ci sono state molte tensioni quando ci siamo separati”.

Max Biaggi non dimentica Eleonora Pedron: “È per lei parte del mio cuore”

Eleonora Pedron ha espresso la necessità di ritrovare unione per i figli in comune, anche perché “Max è un bravo padre, sa tenere le regole”. Lei sarebbe la parte permissiva della coppia, mentre lui è capace da buon sportivo di stabilire una disciplina severa.

Se però nonostante la sofferenza la Pedron è andata avanti, Max Biaggi dopo la separazione ha avuto delle relazioni, ma al momento è solo poiché consapevole di quanto ancora prova per l’ex compagna.

Intervenuto per un’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’ex pilota ha confessato di star bene da solo in questo momento e che ciò accade per scelta: “La metà del mio cuore è dedicato ad Eleonora, la mamma dei miei figli. Dal punto di vista sentimentale la parte più bella l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni”.

Biaggi confessa anche di essere in contatto con lei tutti i giorni e sembra una dichiarazione d’amore in piena regola. A riviverla pare quasi una di quelle storie da serie tv nella quale poi alla fine i protagonisti tornano insieme, e sarebbe davvero bello pensarlo. Sarà davvero così? Difficile che accada, ma nella vita mai dire mai!