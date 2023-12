Calciomercato, ribaltone in panchina: nuovo esonero in Serie A

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il nuovo esonero in Serie A. Ecco le ultimissime riguardo il cambio in panchina.

Svolta a sorpresa per la società italiana che è pronta a dare una scossa all’ambiente, cambiando allenatore. Dopo i recenti risultati, la società s’è presa il giusto tempo di riflessioni con il tecnico che continua ad essere in discussione. Ecco le ultimissime riguardo la decisione del presidente che ha già preso contatti anche con eventuali sostituti. A rischiare, inoltre, non è solo il tecnico ma anche il direttore sportivo che da tempo è stato sfiduciato dalla dirigenza.

Nuova rivoluzione all’interno della società con il presidente pronto all’ennesimo ribaltone in panchina. A rischiare, questa volta, anche il direttore sportivo che potrebbe non dirigere la prossima sessione di calciomercato invernale 2024.

Serie A: esonero deciso, le ultime notizie

La squadra torna a perdere, dopo due risultati positivi raggiunto nell’ultimo periodo. Sconfitta pesante e difficile da digerire per la dirigenza che ha messo nuovamente in discussione l’operato del tecnico.

C’è un nuovo passo falso da parte della Salernitana che, dopo la vittoria contro la Lazio e il pareggio con il Sassuolo, a Firenze ha subito un brutto stop. Sconfitta netta da parte degli uomini di Pippo Inzaghi che è finito nuovamente in discussione. Delusione totale da parte della dirigenza con l’amministratore delegato del club, Maurizio Milan, che ha lasciato la tribuna prima del triplice fischio.

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana, c’è stato un lungo colloquio con il presidente Danilo Iervolino. Si è discusso della posizione del direttore sportivo della Salernitana De Sanctis e dell’allenatore Inzaghi. Entrambi rischiano grosso, in particolare il ds che è finito già da tempo ai margini del progetto visto che alle ultime riunioni organizzative non ha partecipato. Potrebbe lasciare anzitempo la società o ricoprire un nuovo ruolo all’interno della dirigenza. La sensazione, comunque, è che Pippo Inzaghi possa giocarsi la panchina della Salernitana nel prossimo turno contro il Bologna.

Salernitana: esonero Pippo Inzaghi, Nicola può tornare

Esonero per l’allenatore della Salernitana Pippo Inzaghi? Valutazioni in corso da parte della dirigenza con l’addio che potrebbe avvenire in caso di sconfitta nel prossimo turno contro il Bologna. Per la sostituzione, nella lista degli allenatori disponibili c’è anche Davide Nicola che può tornare a guidare la Salernitana. Il tecnico è pronto a vivere una nuova avventura sulla panchina dei granata. In alternativa c’è anche Davide Ballardini, esperto di salvezze.