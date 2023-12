Italia: Spalletti ha un nuovo bomber, sorpresa a Euro2024

Ci sono delle novità importanti in vista dei prossimi Europei 2024 che riguardano l’Italia di Spalletti che ha appena ottenuto la qualificazione e si giocherà tutto nei prossimi mesi per provare a difendere il titolo.

Ci sono delle notizie che riguardano le scelte che farà il ct della Nazionale che ha intenzione di provare a lavorare in questi mesi per provare a cambiare un po’ la formazione e dare delle nuove possibilità a dei giocatori di essere convocati.

In queste settimane lavorano tanto i giocatori in vista del futuro. Perché la Nazionale ora si è qualificata e per i prossimi Europei e per questo motivo ci sono ora tante motivazioni per tutti.

Italia: Europei 2024, Spalletti può avere un nuovo bomber

L’Italia di Luciano Spalletti ha raggiunto i prossimi Europei 2024 e bisognerà ora attendere per capire che percorso farà la Nazionale che dovrà affrontare un girone di ferro contro Spagna, Croazia e Albania.

In vista dei prossimi impegni ci sono dei nuovi giocatori che potrebbero avere un’occasione importante, tra cui alcuni attaccanti che possono rappresentare il futuro dell’Italia di Spalletti.

Italia: Lorenzo Lucca si cerca l’occasione con Spalletti

Possibile convocazione a sorpresa per Lorenzo Lucca in vista dei prossimi impegni amichevoli dell’Italia di Spalletti che scenderà in campo nei prossimi mesi con degli stage per capire chi avrà la chance di giocare in vista degli Europei 2024.

Lorenzo Lucca vuole provare a crearsi un’occasione con l’Italia di Spalletti e ora sta cercando di impensierire il ct. Sono 4 i gol in Serie A segnati in queste ultime settimane di campionato e presto potrebbe crearsi un’occasione continuando a segnare.

Convocati Italia: gli attaccanti di Spalletti

Questi sono stati gli ultimi convocati di Luciano Spalletti dell’Italia nelle ultime partite di qualificazioni a Euro2024 per quanto riguarda l’attacco, in vista di quelli che saranno poi i prossimi Europei 2024.

Belotti, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Gnonto, Immobile, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.

Da capire se ci sarà quindi una possibilità per il giovane Lorenzo Lucca che per poter impensierire il commissario tecnico Luciano Spalletti dovrà continuare a segnare con continuità nelle restanti partite di campionato di questa stagione.