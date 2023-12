È fatta per la cessione del top club: fissato l’annuncio, i dettagli

Dopo mesi di indiscrezioni e chiacchiere si è finalmente giunti al tanto atteso punto di svolta nelle trattative per la cessione delle quote di uno dei club più importanti al mondo.

Inevitabilmente ci sono stati gli ostacoli lungo il percorso, ma la volontà delle parti di trovare un accordo è alla fine risultata essere anche più forte delle difficoltà, e l’annuncio delle scorse ore difatti lo conferma.

E’ in pratica tutto fatto per la cessione della società ad uno degli imprenditori più ricchi ed importanti del paese, manca alla fine solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare prima di quanto effettivamente si possa immaginare, per la gioia di tutti i tifosi.

Accordo raggiunto, è fatta per la cessione delle quote del club

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario del club, il cui organigramma potrebbe per l’appunto cambiare nel corso delle prossime settimane a seguito di quello che si starebbe registrando in queste ultimissime ore.

Dopo mesi di trattative, infatti, sarebbe stato finalmente raggiunto l’accordo fra le parti per la cessione di alcune delle quote del club, aspetto che potrebbe inevitabilmente proiettare verso nuovi orizzonti sportivi, ma non solo, una delle società più seguite, vincenti ed apprezzate nel mondo del calcio, considerato anche il peso specifico dell’investitore che prenderà il posto all’interno del consiglio direttivo del club.

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport UK nelle scorse ore, è tutto pronto per il passaggio del 25% del Manchester United nelle mani di INEOS, società del magnate britannico Jim Ratcliffe. Al momento nulla ancora si sa sulle cifre dell’accordo con la famiglia Glazer, ma le sensazioni portano a credere che possa esseri anche sfiorata la soglia del miliardo.

25% dello United nelle mani di INEOS: ecco quando l’annuncio

Nei prossimi mesi si scriveranno nuove, e si spera entusiasmanti, pagine della storia del Manchester United, anche perché in società è entrato un magnate del calibro di Jim Ratcliffe, che in passato ha provato a comprare il 100% delle quote dei Red Evils in mano alla famiglia Glazer.

Per il momento il proprietario di INEOS deve accontentarsi del 25%, ma questo non esclude che in futuro queste quote possano aumentare. E’ giusto comunque fare tutto un passo alla volta, e già il fatto che sia entrato in società è motivo di orgoglio e prestigio che Jim Ratcliffe, oltre che di liberazione per i tifosi dello United, che iniziando ad intravedere uno spiraglio di futuro per il loro club senza a capo i Glazer.

In tutto questo, si legge su Sky Sport UK, il passaggio di quote del United nelle mani di INEOS dovrebbe essere ufficializzato settimana prossima.

Manchester United: Ratcliffe in consiglio del direttivo del club

Oltre ad acquisirne le quote, Jim Ratcliffe ha ottenuto anche una grande riconoscenza acquistando il 25% delle quote del Manchester United. Stando a Sky Sport UK, infatti, il magante di INEOS avrà diritto a ben due posti nel consiglio del direttivo del club, tramite il quale potrà incidere su alcune delle decisioni che verranno prese.