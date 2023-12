Via a zero, Inter: la decisione è presa

In casa nerazzurra si pensa al futuro della fascia destra: dirigenza sembra propensa a non rinnovargli il contratto

L’Inter, in particolar modo in quest’inizio di stagione, se da un lato ha dimostrato di avere un undici titolare pronto a qualsiasi tipo di partita, dall’alto lato ha palesato parecchi problemi in panchina. Diversi calciatori sembrano non ancora pronti a rispettare i dettami di Simone Inzaghi.

Il primo tempo del ‘Da Luz’ di Lisbona contro il Benfica ha fatto capire al mister piacentino una serie di aspetti tecnico-tattici, nonostante poi nella ripresa la squadra abbia dimostrato di aver imparato dagli errori trasformando il tre a zero in tre pari.

Tuttavia, è impossibile non dire che Inzaghi stia facendo delle valutazioni in merito alla qualità della rosa. E molti calciatori, per non aver rispettato le aspettative di guida tecnica e società, potrebbero per questo salutare subito la squadra.

Inter, Juan Cuadrado via a giugno?

Qualche minuto lo ha giocato anche bene, dimostrando comunque di essere ancora un calciatore in forma. I tifosi dell’Inter, tuttavia, si aspettavano molto di più da Juan Cuadrado, vuoi per il suo passato eccellente, vuoi per le sue qualità atletiche che sono obiettivamente indiscutibili.

E invece il colombiano al massimo ha proposto qualche assist, niente di più. In estate Inzaghi lo accolse volentieri, pur con delle polemiche da parte della sua tifoseria per il suo importante passato bianconero, ma nonostante questo il calciatore non ha disputato al meglio il suo ruolo di vice Denzel Dumfries. Anche a causa dell’infortunio al tendine d’achille che lo ha costretto a stare fermo per un paio di mesi.

In Champions League, un po’ come nella partita di Torino contro la sua ex squadra, ha giocato gli ultimi minuti, ma non ha affatto dimostrato il suo vero valore. Qualche accelerazione, ma troppi duelli persi a dimostrazione che quel problema al tendine non sia affatto un lontano ricordo.

E così l’Inter comincia a riflettere sull’affidabilità del trentacinquenne considerando il suo contratto in scadenza il prossimo giugno 2024. Sarà rinnovato? A questo punto e visti i recenti risultati in campo, ci sono tutti i presupposti affinché l’ex Juve possa dire addio alla squadra dopo appena un anno. Inzaghi ha bisogno di certezze per far rifiatare i titolari e Cuadrado, da questo punto di vista, sembra abbia deluso tutti quanti.