Atalanta: esonero Gasperini, già scelto il nuovo allenatore

Momento decisivo per il progetto dell’Atalanta che si ritrova in una situazione di bilico visto che ci può essere l’esonero di Gian Piero Gasperini da un momento all’altro.

Non sembra essere più l’Atalanta dei vecchi tempi e per questo motivo la nuova proprietà sta pensando di cambiare rotta cercando di avviare un nuovo progetto che possa essere vincente anche in vista dei prossimi anni.

Il club ha intenzione di provare ad alzare l’asticella e per questo motivo sta cercando di capire dove può andare in avanti in futuro con l’attuale tecnico che continua ad avare con la squadra degli alti e bassi nei risultati e nelle prestazioni.

Atalanta: esonero Gasperini, le ultime

Momento davvero particolare quello che sta vivendo il club che da un paio di anni manca l’appuntamento con la Champions League, da quando è arrivata la nuova proprietà americana che ha investito cifre importanti nella società bergamasca. Per questo motivo c’è ora bisogno di capire come andrà a finire questo progetto che ha scadenza 2025 con Gasperini che si gioca quindi il suo futuro con l’Atalanta.

Perché al momento il club ha fato capire che si andrà avanti in questo modo, ma con i risultati che possono mancare in vista del futuro verranno fatte delle valutazioni importanti e prese decisioni anche forti nei confronti di un allenatore che guida il club da tantissimi anni e che può essere fatto fuori da un momento all’altro. Infatti, si parla del possibile esonero di Gasperini dall’Atalanta con determinati risultati mancanti.

Nuovo allenatore Atalanta: Gasperini fatto fuori

Si pensa ad un nuovo allenatore per l’Atalanta in vista dei prossimi anni. Perché al momento la situazione è questa: Gasperini dovrà raggiungere qualcosa di importante in vista di questa stagione, visto che la squadra è in corsa per tre obiettivi e dopo tanti anni ora ci si aspetta qualcosa come o una Coppa Italia o un avanzamento importante in Europa League fino alle fasi finali. Un altro traguardo importante può essere il ritorno in Champions League.

La qualificazione in Champions è alla portata nonostante le 6 sconfitte già in campionato e 1 punto solo conquistato nelle ultime 4 partite di Serie A, visto che tante squadre hanno alti e bassi e c’è bagarre: ci sono 7 squadre in 5 punti per soltanto un posto e c’è anche l’Atalanta in piena corsa ma Gasperini può essere fatto fuori senza Europa, con un nuovo allenatore pronto ad approdare a Bergamo.

Atalanta: Tudor il prescelto per sostituire Gasperini

In caso di esonero di Gasperini a fine stagione o a campionato in corso c’è il nome di Igor Tudor pronto per la panchina dell’Atalanta. E’ lui la prima scelta in caso di un cambiamento da parte del club.