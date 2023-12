Belen Rodriguez: la notizia lascia tutti senza parole

Belen Rodriguez è tornata in Tv con un’intervista che ha lasciato tutti senza parole e che ha messo in evidenza scenari inaspettati

Era ormai da diversi mesi che Belen Rodriguez non compariva in Tv, soprattutto perché il suo rapporto con Mediaset si è interrotto e non ha più alcun programma da condurre. Nonostante questo, lei ha continuato a fare parlare di sé attraverso la sua vita privata e le immagini apparse sui social e sui giornali.

E ancora una volta non c’è più lo stesso uomo al suo fianco. In estate si è consumato infatti l’ennesimo addio, che sembrerebbe essere definitivo, con Stefano De Martino, ma subito dopo si è legata a Elio Lorenzoni, che conosceva da anni anche se in veste di amico. Questo le ha scatenato contro non poche critiche perché sembrano essere stati pochissimi i giorni in cui lei è stata single.

Ormai da qualche settimana Belen Rodriguez non si nasconde più e non esita a ostentare il suo amore nei confronti di Elio Lorenzoni, con cui è reduce da una vacanza da sogno alle Maldive (stesso posto in cui era andata con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese). Questo amore le ha permesso di mettersi alle spalle la delusione vissuta per l’ennesimo addio con il marito che, a suo dire, si sarebbe comportato davvero malissimo nei suoi confronti.

Belen Rodriguez è un fiume in piena contro Stefano De Martino

L’argentina è stata per mesi in silenzio, ma ora non riesce più a farlo e sostiene di essere stata tradita dall’ex più di una volta: “È iniziata con un tradimento, già dopo un mese. Io fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello – ha detto a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’ -. Non è finita per questo”.

Lei ha però voluto avere la certezza che i suoi sospetti fossero veri, per questo ha preso contatto con le donne che pensava avessero avuto una storia con lui: “Tutte le signorine sono state carine, ho parlato con loro e hanno ammesso subito tutto – ha detto – Sono arrivata a 12, poi dopo ho smesso se no la bolletta del telefono…”.

Su una cosa la conduttrice vuole però essere chiara, i due hanno deciso di prendere strade diverse perché lui ha mostrato totale disinteresse al malessere che lei aveva: una vera e propria depressione, nata in lei già a inizio anno. “Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, sia letteralmente tradita”. Questo, a suo dire, è stato imperdonabile, perché quando ci si sposa si dice “in salute e malattia”, ma il napoletano non avrebbe rispettato la promessa.

La rivelazione fatta da Belen Rodriguez in Tv è davvero pesantissima, soprattutto perché in pochi si aspettavano che lei fosse così esplicita sulla sua depressione. L’argentina non ha però timore di ammettere quanto questo le abbia fatto male: “In quel momento non ridevo per niente, solo adesso riesco a farlo – ha detto – Io ho scoperto tutto dopo un mese, mi sono tenuta tutto dentro. Lui non sa nulla, avrà scoperto tutto adesso”.

Dal baratro alla felicità di oggi

Gli ultimi mesi sono stati per lei davvero difricili: “Non riuscivo a respirare, sono arrivata a pesare 49 kg, ora ne peso 57. Non aprivo le finestre, non volevo vedere la luce. Lui non ha saputo essere un marito. Se io ti vedo stare male non posso non aiutarti, lui non l’ha fatto. Evidentemente non mi amava”.

Per venti mesi la conduttrice è stata in clinica per provare a riprendersi, oggi lei preferisce godersi il suo amore per il fidanzato Elio Lorenzoni, che lei vuole nel suo futuro. Alle Maldive è stata lei stessa a mostrare l’anello ricevuto in regalo, anche se quello è solo simbolico,, comprato a Dubai quasi per caso. È stata lei a dire all’imprenditore di essere pronta a sposarsi di nuovo e lui ha acconsentito, anche se prima serve necessariamente il divorzio da De Martino.