Il vice di Antonio Conte annuncia il ritorno: la destinazione del tecnico

Il vice di Antonio Conte annuncia il ritorno in scena del tecnico pugliese, in quella che sarà la sua prossima esperienza.

Sono stati diversi i rumors di calciomercato che hanno riguardato il comparto allenatori, con la possibilità di vedere pure Antonio Conte di nuovo in Serie A.

Accostato non solo alla Roma e alla Juventus, ma pure al Napoli, alla fine Antonio Conte ha scelto di non accasarsi in nessun club in corsa, per potersi prendere del tempo a disposizione per la scelta in futuro, che lo riguarderà in uno dei top club d’Italia.

Decisione presa da Antonio Conte: l’annuncio del vice Stellini

Ha parlato il vice di Antonio Conte che lo seguì pure al Tottenham, nell’esperienza recente ed ultima vissuta a Londra per il tecnico salentino.

Stellini ha parlato del futuro di Antonio Conte, stesso tecnico che si è trovato come allenatore della Prima Squadra del Tottenham, per poi essere comunque esonerato, potendo seguire l’allenatore pugliese in quello che sarà il futuro probabilmente in Serie A.

Perché ha voglia di ripartire Antonio Conte, per stessa ammissione del vice Stellini. Nel corso di quest’oggi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, analizzando le possibilità future di Conte, che non vedrebbe l’ora di ritornare in attività.

Conte in Serie A? Parla il vice Stellini

Quelle che seguono, sono le parole del vice di Antonio Conte, Christian Stellini. Ecco cos’ha detto nella trasmissione radiofonica di Tuttomercatoweb, in merito al futuro di Conte: “Non mi occupo sicuramente delle voci che riguardano Antonio Conte e, ad oggi, risulta pure difficile dare una risposta. Tornare in pista? Direi che è ovvio, tutti abbiamo voglia di lavorare…”

Messaggio chiaro dunque sul futuro, che potrebbe essere ancora accanto ad Antonio Conte, da vice del tecnico pugliese.

Le ipotesi in panchina per Antonio Conte in Italia

Antonio Conte è stato cercato anche all’estero, ma il suo futuro potrebbe essere in Serie A. In cima alla lista dei desideri c’è la Juventus per lui, con la possibilità di un ritorno a casa, dopo gli attriti vissuti con la società che fu di Agnelli quando, da avversario con l’Inter, trovò lo Scudetto “scippandolo” proprio ai bianconeri, dopo l’egemonia vissuta coi bianconeri in Serie A. E poi sullo sfondo resta sempre viva l’ipotesi Napoli, come quella della Roma, considerando la posizione anche di José Mourinho, non saldissima per il futuro considerando le voci dall’Arabia Saudita che riguardano sia il portoghese che il tecnico livornese della Juventus, Max Allegri.