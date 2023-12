Doppio colpo Napoli: c’è anche un grande ritorno

Il Napoli lavora sul mercato per chiudere un doppio colpo in vista di gennaio: possibile anche un grande ritorno.

Gennaio si avvicina e il Napoli è pronto a cambiare volto. Dopo la campagna acquisti estiva, ritenuta da gran parte degli addetti ai lavori e dei tifosi molto deludente, il club sta preparando i correttivi.

De Laurentiis è pronto ad aggiustare ciò che non ha funzionato e a inserire nella rosa a disposizione di Mazzarri un paio d’innesti in grado di alzare nuovamente la qualità complessiva dell’organico. Tra i tanti nomi fatti in queste settimane, spunta anche un grande ritorno.

In questi mesi, giorno dopo giorno, ADL ha sicuramente preso consapevolezza degli errori commessi da maggio in poi. La scelta di Garcia, sicuramente errata, è stata difesa troppo a lungo. Questo è poco ma sicuro. E anche la campagna acquisti, la prima dell’era post Giuntoli, è forse stata troppo istintiva, per certi versi, e troppo prudente per altri.

L’investimento, importante, per Lindstrom deve ancora essere giustificato. Se al danese bisogna dare tempo, in molti hanno però ritenuto un azzardo scommettere su Cajuste, in una stagione in cui Anguissa mancherà per almeno un mese, causa Coppa d’Africa, e soprattutto sul brasiliano Natan, per molti troppo acerbo per poter reggere l’eredità di un campione come Kim.

E se i fatti dicono che in realtà il brasiliano fin qui ha commesso pochi errori, e anzi è stato spesso tra i migliori in campo anche durante il periodo di Garcia, è altrettanto vero che i numeri del reparto difensivo impongono una riflessione in società. Anche per questo tra i giocatori finiti nel mirino del club per gennaio ci sarebbe anche un nuovo centrale.

Mercato Napoli, De Laurentiis si scatena: doppio colpo in arrivo

Muoversi sul mercato di riparazione è sempre molto complicato. Lo è per tutti, ma specialmente per il Napoli che, nell’era De Laurentiis, ha effettuato pochi acquisti a gennaio, e spesso con risultati non proprio esaltanti. Stavolta però la situazione richiede interventi urgenti per cercare di correggere una stagione fin qui molto deludente.

Focalizzato sul presente e sul futuro, il presidente azzurro ha quindi deciso di mettere mano al portafoglio e, secondo quanto riferito da fonti estere, starebbe preparando un doppio colpo dal Belgio in grado d’infiammare nuovamente la piazza.

Il primo colpo potrebbe essere un grande ritorno. Nel mirino del Napoli sarebbe tornato Andreas Skov Olsen, calciatore danese classe 1999 già seguito ai tempi del Bologna. Giocatore estremamente duttile, potrebbe dare una mano in mediana sostituendo anche Anguissa, grazie anche alle ottime doti fisiche, ma soprattutto sarebbe il sostituto ideale di Politano, in attesa dell’esplosione di Lindstrom.

Napoli, doppio colpo dal Club Brugge: occhi su Skov Olsen e non solo

Rispetto al connazionale, Skov Olsen è infatti mancino, e in questa stagione ha dimostrato con la maglia del Club Brugge di aver ripreso anche il feeling con il gol, come dimostrato dai 14 gol messi a segno in 25 presenze in tutte le competizioni.

Oltre all’ex ala felsinea, a stuzzicare la fantasia del club azzurro potrebbe però essere anche un altro giocatore della squadra nerazzurra belga: il centrale difensivo Jorne Spileers, classe 2005, un talento grezzo diventato già titolare inamovibile della propria squadra ad appena 18 anni. Un acquisto in perfetto stile Napoli, in grado di dare il proprio contributo nel presente ma soprattutto potenziale campione azzurro del futuro.