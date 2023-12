Napoli: ADL cambia tutto, la decisione

E’ il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che interviene dopo le ultime sconfitte e cambia gli obiettivi alla squadra. Adesso i calciatori e l’allenatore dovranno dare delle risposte al club e ai tifosi che sono quelli principalmente delusi da tutto questo.

Davvero incredibile ciò che sta accadendo alla squadra vincitrice dello scudetto. Perché solo 7 mesi fa il Napoli dominava il campionato e trionfava con +18 punti sulla seconda in classifica, mentre quest’anno la situazione è completamente diversa.

Dopo aver perso lo scontro diretto alla vetta contro l’Inter in casa con un netto 0-3 la squadra si ritrova oggi al quinto posto a -11 punti dalla capolista che ora sembra davvero irraggiungibile, per questo motivo sono già cambiati gli obiettivi del Napoli.

Napoli: interviene De Laurentiis e cambia tutto

Momento complicatissimo del Napoli che ha già esonerato l’allenatore precedente, Rudi Garcia, e ora sta provando a trovare delle soluzioni migliori con Mazzarri in panchina. Le prestazioni sono state buone con la vittoria con l’Atalanta, poi le due sconfitte in pochi giorni con Real Madrid e Inter, ma frutto di alcuni episodi che sono stati decisivi e contro gli azzurri. Ora interviene De Laurentiis.

Con la squadra spagnola in Champions League era praticamente finita in pari quasi, fino all’errore di Meret nei minuti finali che si è fatto sorprendere con un tiro dalla lunga distanza in maniera goffa. Con l’Inter, invece, una gara di grande livello e a tratti dominata dagli azzurri, che però hanno dovuto fare i conti con degli episodi arbitrali a sfavore che poi hanno condizionato la gare in negativo. Il presidente De Laurentiis crede nella squadra e ha voglia di trovare una soluzione insieme

Obiettivi Napoli: De Laurentiis molla la presa

E’ direttamente il presidente De Laurentiis a far capire alla squadra che guardare troppo in avanti è sbagliato e per questo motivo cercherà di trasmettere tranquillità a tutto l’ambiente, compreso allenatore e giocatori riguardo gli obiettivi del Napoli.

Lo scudetto al momento è irraggiungibile e per questo motivo si dovrà puntare a trovare gli Ottavi di Champions League nell’ultima gara del girone col Braga e ad ottenere una nuova qualificazione in Champions entrando nelle prime 4 in Serie A.

Calendario Napoli: dicembre mese importante

In campionato sarà importante il calendario di dicembre del Napoli visto che ci saranno Juventus, Cagliari, Roma e Monza. Gare che possono dare un segnale molto forte a quella che sarà poi la classifica di Champions degli azzurri.