Gironi Europei 2024: la reazione di Spalletti

La prossima estate sarà sicuramente fatta di grande divertimento e ancora grande calcio, visto che si scenderà in campo con gli Europei 2024 che possono dare grande spettacolo anche con l’Italia che torna protagonista dopo anni di delusioni con i Mondiali.

Il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti ha voglia di dare delle prime soddisfazioni con lui alla guida in panchina. Da quando è arrivato alla Nazionale ha provato a dare un sistema di gioco diverso con un calcio più offensivo e fatto di spettacolo.

La qualificazione è stata raggiunta ma solo all’ultima partita del girone, per questo motivo ora si cercherà di capire come potrebbe finire in vista della prossima competizione, dove ci sono diverse squadre in lotta per l’obiettivo finale.

Gironi Europei 2024: Spalletti non teme nessuno

L’Italia di Spalletti scenderà in campo in questi mesi con alcune partite amichevoli per prepararsi al meglio in vista dei prossimi Europei 2024. C’è la chiara volontà da parte del commissario tecnico di mettere in pratica sempre di più i suoi meccanismi che saranno trasmessi alla squadra che è pienamente convinta delle sue qualità.

Per questo motivo si cercherà di dare tutti il massimo per arrivare al meglio ai prossimi Euro 2024, dove l’Italia affronterà in un girone di ferro Spagna, Croazia e Albania. L’obiettivo è quello di superare il girone e Spalletti non teme nessuno.

Europei 2024: Spalletti avversarie le avversarie dei gironi

La strada è tracciata, nessuno spaventa l’Italia per i prossimi Europei che si terranno in Germania, una terra che conosce fin troppo bene la Nazionale. Ora ci sono delle dichiarazioni che riguardano il commissario tecnico Spalletti che ha avvertito le avversarie del girone:

“L’Italia può giocarsela con tutti. Nel girone ci sono delle Nazionali forti, ma anche Spagna, Albania e Croazia non saranno felicissime di trovare l’Italia tra le squadre di quarta fascia”.