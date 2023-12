Muller lascia il Bayern: carriera chiusa in Serie A, la destinazione

Lo storico trequartista del Bayern Monaco è al capolinea della sua esperienza con i tedeschi, Muller può sbarcare in Serie A.

Già nella giornata di ieri erano giunti i primi rumors sul possibile approdo in Italia dello storico giocatore del Bayern Monaco che, con la situazione insostenibile che sta vivendo con Tuchel e senza voler smettere di giocare in ogni caso, si ritroverebbe in Italia e ad alti livelli comunque in Serie A.

La situazione è quella che vede Thomas Muller fuori dagli schemi di Tuchel, tecnico che sta ribadendo match dopo match di non aver più bisogno di quello che è l’attuale vice-capitano della società tedesca, tant’è che potrebbe clamorosamente sbarcare in Serie A.

Calciomercato: Thomas Muller in Serie A, addio al Bayern

Da vice-capitano del Bayern Monaco e dopo una vita passata in Germania, precisamente in Baviera, Thomas Muller sarebbe pronto all’addio al Bayern.

Una leggenda vera e propria che saluterà il club bavarese, con la conferma sul mancato rinnovo che potrebbe spingere un club italiano a prenderlo praticamente già a gennaio, senza attendere i termini di scadenza di fine stagione.

Perché entro il 30 giugno 2024 scadrà il contratto con il Bayern Monaco per Thomas Muller che però, potrebbe anticipare tutto e salutare già a gennaio, non con destinazione in Arabia Saudita – anche lì sono emersi rumors -, ma approdando ad altissimi livelli in Serie A.

Ultime di mercato: Muller in Serie A, la destinazione

Secondo quanto ribadiscono dalla Germania, precisamente dal portale sport.de, l’avventura al Bayern Monaco per Thomas Muller sarebbe giunta al termine. In Italia sono rimbalzati diversi rumors su un possibile approdo in Serie A di Muller, calciatore che piace ad un club in particolare.

A prendere Thomas Muller potrebbe essere il Milan nel prossimo calciomercato, club che ha intenzione di sistemare qualcosa nel reparto offensivo dopo gli alti e i bassi vissuti tra Jovic e Okafor, calciatori che non sono sembrati fino a questo momento all’altezza per alternarsi con Giroud. E non è da dimenticare la duttilità di Muller, calciatore che potrebbe giocare sia in avanti al posto di Olivier Giroud, appunto, o anche alle sue spalle.

Cifra simbolica su Muller: per il Milan c’è un altro ostacolo

La cifra del trasferimento di Muller sarà simbolica, con il Bayern che lo lascerà partire quasi a zero. L’ostacolo, ad oggi, è rappresentato esclusivamente da un ingaggio troppo alto per Thomas Muller, calciatore che in Baviera percepisce la bellezza di 15 milioni di euro. Il Milan, ad oggi, sarebbe risposto ad arrotondare praticamente per la metà, ma pattuita in una stagione e mezza – fino al 2025, cifra che al momento non verrebbe accettata dal giocatore tedesco.