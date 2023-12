Non allenerà la Roma nel 2024: c’è l’annuncio

Importanti notizie che riguardano il futuro della Roma per il ruolo del prossimo allenatore. Perché ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro del tecnico.

Sviluppi importanti che riguardano anche la scelta dello stesso allenatore pronto ad una nuova sfida in vista dei prossimi anni che verranno. Ora ci sono delle novità davvero importanti riguardo la sua decisione.

Da un momento all’altro potrebbe presentarsi la squadra che lo convincerà e coinvolgerà il un nuovo progetto. Intanto, è arrivato il suo annuncio che spacca in due la tifoseria riguardo la possibilità di ritrovarsi sulla panchina della Roma.

Allenatore Roma: il tecnico si tira fuori

Non ci sarà nessun progetto alla Roma con lui in panchina per il 2024. Arriva direttamente l’annuncio dell’allenatore che ora deve iniziare a riflettere su quelle che possono essere le prossime mosse personali per quanto riguarda il resto della carriera. Anche la società dovrà presto trarre delle conclusioni per capire che tipo di scelte fare per quanto riguarda la scelta sul prossimo tecnico.

Da tempo si parla dell’addio di Mourinho della Roma con la possibilità che arrivi un nuovo tecnico emergente in panchina come tra i tanti nomi quello anche di Thiago Motta. Adesso ci sono degli aggiornamenti in merito a questa situazione e al possibile addio del portoghese che è in scadenza a giugno 2024. Per questo motivo ora tutto è nelle mani della Roma che dovrà trovare al più presto un nuovo allenatore che possa essere quello giusto.

Thiago Motta alla Roma: la smentita

Non sarà Thiago Motta il prossimo allenatore della Roma. Perché l’attuale tecnico del Bologna ha parlato dalla struttura del CONI anche di un possibile futuro sulla panchina del club giallorosso dei Friedkin.

Secondo Thiago Motta non ci sarebbe questa possibilità, perché lui stesso ha ammesso di avere grande rispetto per Mourinho, suo ex allenatore ai tempi dell’Inter, augurandosi proprio che sia ancora il portoghese il prossimo anno il tecnico giallorosso.

Futuro Thiago Motta: rinnovo col Bologna, il punto

Thiago Motta è ricercato da tante squadre in Italia e all’estero e nel frattempo il Bologna vuole provare a blindarlo, visto che anche lui stesso è in scadenza nel 2024 con il club emiliano e senza un rinnovo potrebbero inserirsi delle nuove società che possono portarlo via. La Roma al momento resta sullo sfondo.