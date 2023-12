Colpaccio Real, ma addio a Mbappé: Florentino ne sceglie un altro

Florentino Perez scatenato, il Real Madrid punta un top player per l’attacco: se arriva lui salta definitivamente la trattativa per Mbappé.

Il Real Madrid non si accontenta mai. In vista di una stagione in cui sarà chiamato a trionfare non solo in Europa, ma anche nella prima edizione del Mondiale per Club, la squadra spagnola sta lavorando per mettere a segno un colpo sensazionale, uno di quelli in grado di far rinverdire di tempi dei Galacticos. Ma, sembra incredibile, non si tratta di quel Kylian Mbappé inseguito per almeno due anni.

Se è vero che nelle ultime settimane in Francia si è parlato di un possibile rinnovo del fuoriclasse francese con il Psg, è altrettanto vero che il riavvicinamento tra l’asso classe 1998 e il club più ricco di Francia potrebbe anche essere il frutto di un passo indietro del Real Madrid.

Stando a quanto riferiscono fonti spagnole, Florentino Perez avrebbe infatti pensato di cambiare i propri piani e di puntare fortemente su un altro attaccante per la prossima estate. Un fuoriclasse assoluto in grado di trasformare ancora il volto della squadra madridista e al contempo d’indebolire quella che potrebbe essere la principale candidata alla vittoria finale proprio nel Mondiale per club. Un torneo che, per il Real, non può non diventare l’obiettivo principale della prossima stagione.

Super colpo per il Real Madrid: si allontana Mbappé, nel mirino del club c’è il bomber del City

Dopo una telenovela durata almeno due estati, potrebbe dunque arrivare la parola fine sulla storia d’amore, mai concretizzata, tra il Real e Mbappé. D’altronde, anche per questioni di natura tattica, il club madridista in questo momento avrebbe bisogno per rinforzarsi di un giocatore con caratteristiche diverse.

Nel ruolo del fuoriclasse francese ha infatti abbondanza di soluzioni, tra Vinicius, Rodrygo, l’oggetto misterioso Arda Guler, il tuttocampista Bellingham e gli altri super campioni già presenti nella rosa. Quello che manca è invece attualmente un vero erede di Benzema, visto e considerato che Joselu appare completamente fuori contesto al Real, e che il giovane Endrick, madridista dal luglio del 2024, non potrà prendersi sulle spalle immediatamente il peso schiacciante di una maglia del genere.

Per questo il nuovo grande obiettivo di Florentino Perez per il prossimo mercato sembrerebbe essere diventato il bomber norvegese Erling Haaland. Stando a quanto riferito da Relevo, il presidente delle merengue tenterà un ultimo affondo per il suo ‘pallino’, Mbappé, nei prossimi mesi.

Qualora dovessero sorgere però nuovi ostacoli per il trasferimento del francese, punterà con forza su un giocatore più utile in questo momento alla causa madridista, e in passato già più volte accostato al più titolato club della storia del calcio.

A favorire il possibile trasferimento del norvegese ci sarebbe infatti una clausola da 200 milioni di euro attivabile dall’estate 2024. Una somma elevatissima, ma che il Real potrebbe essere disposto a versare nelle casse del Manchester City pur di portare a casa quello che al momento è, con pochi dubbi, il più forte centravanti al mondo.