Inter, infortunio e tegola per Inzaghi: torna nel 2024

Si allunga l’infermeria dell’Inter: ecco le ultimissime notizie sui tempi di recupero dei calciatori, usciti acciaccati dalla sfida vinta contro il Napoli.

Doppio infortunio per l’Inter. Non c’è pace per l’allenatore Simone Inzaghi che ha visto aumentare la lista degli indisponibili. In vista delle prossime gare di campionato, Champions League e Coppa Italia, l’allenatore non potrà contare su due validi elementi che rischiano di tornare a disposizione direttamente il prossimo anno. Ecco le ultimissime in merito ai tempi di recupero degli infortunati.

Non è un momento facile, sul fronte infortunati, per l’Inter che deve fare i conti con diverse assenze. Nel mese chiave della stagione e con le gare di campionato, Champions League e Coppa Italia da giocare, Inzaghi non potrà fare affidamenti su due dei suoi titolari ed è per questa ragione che si scaldano le alternative: ecco tutte le opzioni sul tavolo dell’allenatore.

Inter: due nuovi infortuni, ecco quando tornano

Emergenza infortuni per l’Inter. Una situazione che continua a preoccupare Simone Inzaghi che adesso dovrà affrontare un vero e proprio tour de force senza alcuni dei suoi titolarissimi.

L’infermeria rischia di condizionare l’andamento dell’Inter, che in campionato sta tenendo un buon rullino di marcia. Il calendario pieno zeppo di impegni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, rischia di mettere sotto stress i giocatori nerazzurri che sono chiamati a dei sacrifici. Le alternative per Inzaghi non mancano anche se le assenze sono davvero pesante: alla lista dell’infermeria Inter si sono aggiunti altri due titolari come de Vrij e Dumfries.

I due olandesi si sono infortunati durante la partita vinta contro il Napoli. Uno di loro rischia di rientrare direttamente nel 2024.

Inter: infortunio De Vrij, Dumfries, nuovi problemi per Inzaghi

C’è preoccupazione riguardo l’infortunio del difensore dell’Inter De Vrij che rischia di rientrare nel 2024. L’olandese e il connazionale Denzel Dumfries hanno riportato un infortunio nel corso della gara del Maradona. Entrambi rischiano di saltare le prossime partite, uno stop di 15-20 giorni. A far preoccupare, però, sono le condizioni di De Vrij che avrà tempi di recupero più lunghi rispetto al suo compagno di squadra Dumfries che ha riportato un risentimento muscolare.

Inter: chi gioca al posto di Dumfries e de Vrij?

Contro l’Udinese è previsto il rientro, tra i convocati, di Alessandro Bastoni che a questo punto si candida per una maglia da titolare per sostituire de Vrij che starà fermo ai box per un mesetto. Discorso diverso, invece, per Dumfries che può rientrare per fine dicembre. Intanto, si scaldano due acquisti estivi che hanno trovato poco spazio in questo avvio di stagione. Stiamo parlando di Bisseck e Cuadrado che avranno più minuti dopo gli stop di De Vrij e Dumfries.