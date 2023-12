Juventus, follia dalla Premier League: offerta da 30 milioni

Juventus, follia dalla Premier League. Il buon inizio di stagione della formazione di Massimiliano Allegri si riflette anche in ambito mercato.

Un anno fa, di questi tempi, i primi giorni di dicembre 2022, ovunque si commentavano le dimissioni dell’intero CDA della Juventus, con in testa il presidente Andrea Agnelli.

Ci si domandava come ne sarebbe uscita la Juventus alla vigila di una nuova inchiesta che l’avrebbe nuovamente vista sul banco degli imputati. Quello che è poi accaduto è ormai storia.

Non è stata una stagione facile eppure, dopo un anno, la società bianconera, è risorta dalle proprie ceneri e, faticosamente, sta tentando di rimettersi in sesto. E ci sta riuscendo. Al di là dei risultati del campo, che sono positivi e, ovviamente, importanti, sembra che in casa Juventus sia tornato il sereno dopo la bufera scatenata dall’inchiesta Prisma.

La classifica sta inviando segnali positivi. Il secondo posto è una batteria in grado di ricaricare una rosa non eccelsa che però sta dando il 110% delle sue possibilità. In questo Massimiliano Allegri si è quasi “contizzato” poiché, come il tecnico salentino, sta ottenendo più del massimo dai suoi ragazzi.

Juventus, follia dalla Premier League

E che la stagione bianconera sia partita bene lo si nota anche in sede di calciomercato, dove alcuni dei suoi giocatori migliori stanno acquistando valore. Non tutti, in realtà, visto il rendimento non sempre all’altezza di Chiesa e Vlahovic, ma ad esempio nel reparto arretrato stanno schizzando tutti in orbita.

Nell’umida e fredda notte di Monza la sua rete al 94esimo minuto ha fatto andare fuori di testa i tifosi della Juventus, incluso il suo allenatore. Federico Gatti da Rivoli, classe 1998, sta vivendo un sogno e sembra che abbia quasi timore di svegliarsi. Un sogno che è iniziato il 31 gennaio 2022 quando la Juventus lo ha acquistato dal Frosinone per 7,5 milioni di euro più bonus.

Alla Continassa è sbarcato l’estate successiva e, in una stagione, ha conquistato tutti e tutto, Juventus e Nazionale. Il suo nome è iniziato a circolare con insistenza al di là della Manica dove si gioca il campionato più bello, e ricco, del mondo.

La Premier League vuole Federico Gatti. Perlomeno tre club inglesi: West Ham, Brentford e Crystal Palace vorrebbero acquistarlo, ma per la Juventus il gigante di Rivoli non si tocca. Già l’estate scorsa il Nottingham Forest ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro immediatamente rispedita al mittente.

Qual è, ad oggi, la valutazione di Gatti? La Juventus potrebbe avviare una trattativa per il suo difensore partendo da una base di 30 milioni di euro, non di meno. Al momento, però, le parti pare abbiano intenzioni decisamente diverse.