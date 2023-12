Pagano la clausola: Lukaku lascia la Roma

Agitazione tra i tifosi della Roma, il nuovo idolo della curva, Romelu Lukaku, non durerà a lungo in giallorosso: pagano la clausola.

Anche quando non segna fa la differenza. Romelu Lukaku sembra finalmente essere tornato quello di un tempo, con prestanza fisica e strapotere in area che lo rendono immarcabile come quando lo conoscemmo per la prima volta in Italia. Con lui la Roma vola ed oggi è a pari punti in classifica con il Napoli che al momento rappresenta il quarto posto.

Che Lukaku ritrovi le sue prestazioni di un tempo può essere un bene, vista l’immediata necessità di punti, ma può anche non esserlo. Dipende dai punti di vista. Certamente per Tiago Pinto si fa ancora più difficile ora la missione di tentare di tenere il belga a Roma ancora per un anno.

Se arrivano le offerte giuste il Chelsea cede ed a quanto pare l’ipotesi ora è tutt’altro che da scartare. Si sa benissimo che il forte attaccante belga non è di proprietà della Roma e che per averlo ancora per un po’ i giallorossi dovrebbero far fronte alle volontà dei Blues e del calciatore.

Lukaku via dalla Roma, pagano la clausola

Da non sottovalutare infatti questo aspetto, basti ricordare che l’Inter è rimasta sorpresa dalla punta proprio in estate. Tra l’altro, aleggerebbe nell’ambiente ancora lo spettro di un possibile addio a fine stagione di José Mourinho. Un doppio addio “pesante” in un colpo solo, alla Roma certo non farà bene.

Andiamo però per gradi. Intanto la squadra tenta di riportare l’Olimpico giallorosso a vivere le notti di Champions, ma quella di Lukaku continua ad essere una preoccupazione. Secondo le ricostruzioni di Voetbalkrant, i Blues vorrebbero 38 milioni di euro per cedere definitivamente l’attaccante ed in questo momento non sarebbe facile per i giallorossi affrontare una spesa simile. Al contrario invece, c’è chi i soldi per il cartellino di Romelu Lukaku li avrebbe già pronti.

Ad esempio c’è il Newcastle, che tra le tante stelle seguite punta anche l’attaccante classe ’93 che però sembrerebbe non essere entusiasta della destinazione. Ma non è tutto. La cifra richiesta per il belga non spaventerebbe neanche l’Al Shabab, squadra del campionato saudita che avrebbe intenzione di tentare l’ex Inter.

Il calciatore ha un contratto che lo lega ancora al Chelsea fino al 2026, ma rischierebbe di diventare una figura marginale a Londra e di non strappare così, un ultimo contratto importante in carriera. Al contrario, l’opzione saudita potrebbe piacere a lui come in estate a moltissimi suoi colleghi. La Roma dovrà già cercarsi il nuovo bomber.