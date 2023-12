Emergenza Inter, Inzaghi gli cambia ruolo: ecco dove giocherà

L’emergenza in casa Inter, in vista del prossimo turno, porta Simone Inzaghi a cambiare ruolo al proprio giocatore.

Succederà in occasione del prossimo match, con la possibilità di vedere il calciatore dell’Inter in un’altra posizione di campo, con Simone Inzaghi chiamato a rivoluzionare quello che è il suo ruolo, dopo quanto fatto già con Hakan Calhanoglu.

L’esperimento che ha portato il turco in cabina di regia ha dato i suoi frutti, in una posizione di campo per lui che è stata totalmente diversa da quella occupata per tutto l’arco della sua carriera, vissuta sulla trequarti se non addirittura alle spalle della prima punta. Adesso succederà, come anticipato da un quotidiano sportivo italiano, per un altro calicatore in casa Inter, che verrà impiegato fuori ruolo.

Rivoluzione Inter: ci pensa Inzaghi dopo l’emergenza infortuni

Una nuova idea quella per Simone Inzaghi, che starebbe lavorando non solo su Carlos Augusto nei tre di difesa, come è successo a calciatori come Darmian che da esterno a tutta fascia, si è trovato a lavorare nel cosiddetto “braccetto” di Inzaghi, nella sua difesa a tre.

Se da una parte c’è la situazione in difesa, dall’altra c’è quella sulle corsie con Juan Cuadrado che ancora non sembra pronto ai novanta minuti in campo, mentre Denzel Dumfries deve fare i conti con il suo infortunio.

Un’emergenza quella che scatta in casa Inter, con la possibilità dunque di vedere un centrocampista centrale spostato sulla fascia: si tratta di Davide Frattesi che, dopo un periodo fatto di alti e bassi dove non ha trovato così tanto spazio da quando è arrivato in nerazzurro, potrebbe trovare la titolarità attraverso la rivoluzione stessa che gli riguarda.

Inter in emergenza: Frattesi fa lo straordinario, ecco come giocherà

Secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi giocherà a tutta fascia con l’Inter, in un ruolo inedito. Da una parte ci sarà il solito Dimarco, ma contro l’Udinese nel ballottaggio con Cuadrado, potrebbe spuntarla appunto Frattesi nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Il motivo della scelta che cade su Frattesi è per l’esigenza di corsa – polmoni d’acciaio per l’ex Sassuolo – e “piede educato” che serve per i traversoni che chiede, arrivato sul fondo nelle manovre dell’Inter, Simone Inzaghi. Un esperimento che potrebbe dare i suoi frutti.

Ultime su Frattesi: come giocherà l’Inter contro l’Udinese

Toccherà sperimentare, a causa delle assenze, Simone Inzaghi è pronto a cambiare la formazione titolare. Darmian dietro con Acerbi e Bastoni che torna, niente Carlos Augusto – almeno per ora – da terzo elemento in difesa. Poi sulla corsia, Frattesi con Dimarco, mentre a centrocampo si vedranno Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan ancora.