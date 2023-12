Juventus Napoli: recuperati gli infortunati, le scelte

Juve Napoli può cambiare subito in positivo o negativo il cammino e la classifica di Serie A. I due allenatori sperano di poter contare sui migliori giocatori e per questo motivo che bisognerà capire che tipo di scelte verranno fatte.

Ci sono delle novità importanti che riguardano entrambe le squadre che si preparano a scendere in campo al meglio nella prossima partita. Sono diversi i giocatori che sono rimasti fuori in questo periodo e il recupero sembra imminente.

Possibili cambiamenti per quelle che saranno le formazioni visto che può arrivare una scelta importante da parte di alcuni giocatori di stringere i denti e mettersi a disposizione del proprio allenatore.

Juventus Napoli: Allegri e Mazzarri in cerca di punti

Sarà Juventus Napoli ad aprire la prossima giornata di Serie A. Perché il club bianconero ha intenzione di superare l’Inter e mettersi al primo posto momentaneo in una sfida molto importante. Ci sarà poi di fronte però la squadra Campione d’Italia che non ha più intenzione di perdere e cerca una rimonta. Sarà una sfida dove entrambi gli allenatori, Allegri e Mazzarri, andranno alla ricerca di punti importanti.

Per farlo servirà recuperare i migliori giocatori possibili per questa partita ed ecco che allora si potrà scendere presto in campo con delle novità per la prima gara del prossimo turno di campionato, Juve Napoli.

Infortuni Juve Napoli: i giocatori che recuperano

Probabili ritorni di Manuel Locatelli e di Danilo da titolari nella Juventus, con Timothy Weah che resta indisponibile. Per il big match contro la Juventus ci sono delle novità importanti riguardo alcuni di questi giocatori. Tornato anche Rugani.

Discorso diverso per il Napoli che dovrà fare i conti ancora con le assenze dei terzini sinistri e ci sarà ancora Natan adattato. In attacco di nuovo dal primo minuto Osimhen che sta ritrovando la forma fisica. Si rivede anche Zielinski da titolare in Juve Napoli dopo l’assenza dagli 11 iniziali con l’Inter.

Probabili formazioni Juventus Napoli: le possibili scelte

Allegri contro Mazzarri, tutto pronto per quelle che possono essere le scelte dei due allenatori. Infatti, ci sono novità che riguardano quelle che sono le probabili formazioni Juventus Napoli con alcuni rientri e recuperi per i due tecnici che si giocano tanto. Queste le probabili: