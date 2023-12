Lampard in panchina: scelta fatta dopo l’esonero

Frank Lampard aveva mostrato buone cose in passato, sulle panchine dei club inglesi, il suo futuro è altrove.

Accostato anche alle panchine di Serie A, in qualità di traghettatore, alla fine Frank Lampard non ripartirà dalla Premier League perché, dopo l’esonero in un club, è stata fatta una scelta che porta appunto Lampard a finire di nuovo in panchina in qualità di nuovo allenatore.

La scelta in panchina porta a lui, ma ci sarebbe anche un’alternativa. A riportare le ultime, dopo l’esonero, sono i colleghi esteri dalla Gran Bretagna.

Lampard in panchina: la scelta dopo l’esonero

Scelta presa dopo l’esonero, con Frank Lampard che dopo l’esperienza vissuta al Chelsea da tecnico ad interim della squadra, sarebbe pronto a ripartire.

Frank Lampard era finito tra i nomi per il futuro in Serie A, con la decisione di poter andare verso un club di Serie A salutando la “comfort zone” di allenare in Inghilterra, dopo esser stato leggenda in campo di Chelsea e della Nazionale inglese.

Alla fine nulla si è concretizzato per Lampard in Italia, con la possibilità adesso di giocarsi una chance oltreoceano, precisamente nella Major League Soccer. Per l’ex centrocampista di Chelsea e Manchester City sarebbe venuta fuori, secondo i media britannici, un’occasione in America, con la possibilità di allenare nel campionato nel quale gioca Lionel Messi.

Lampard in panchina: ecco dove allenerà in Major League Soccer

Secondo quanto riportato da Athletic, Frank Lampard ripartirà dal Charlotte FC. Ci sarebbero stati già dei contatti con la società americana e Lampard avrebbe dato il suo consenso per ripartire in panchina, ma lontano dalla Premier League.

Per un inglese non è mai facile cercarsi un’opportunità all’estero e Lampard sembra invece pronto a ripartire lontano, mettendosi in gioco nella Major League Soccer dove suoi ex compagni di squadra come Gerrard e Rooney hanno fatto. Tra non molto, in ogni caso, arriverà l’ufficialità dopo l’esonero al Charlotte FC per l’approdo di Lampard in panchina.

Lampard nel futuro dello Charlotte FC: c’è anche un’alternativa

Frank Lampard potrebbe presto firmare per lo Charlotte FC, ma c’è un’alternativa su di lui stando a quelli che sono gli aggiornanenti per il posto in panchina. Tra i candidati, infatti, figura anche il nome di Dean Smith. Tra le idee della società statunitense, ci sarebbe Lampard come primo obiettivo per la panchina, con lo Charlotte che ha deciso di esonerare Christian Lattanzio nonostante i risultati ottenuti nella stagione scorsa, con il raggiungimento dei play-off. Entro la fine del mese, in ogni caso, ci sarà l’annuncio sul nuovo allenatore, quando prenderà vita il pre-campionato in America, che ha un calendario diverso da quello dei club europei.