Juventus: nuovo ds dalla Roma, c’è anche l’annuncio

La Juventus sul campo sta ottenendo ottimi risultati non solo grazie al grande lavoro di Massimiliano Allegri, ma anche per la precisa e minuziosa programmazione che la dirigenza bianconera ha fatto in estate.

Ad oggi in casa Vecchia Signora quello che comanda è Cristiano Giuntoli, figura chiave sia a livello sportivo che dirigenziale, ma l’ex Napoli sarebbe potuto essere stato affianco da un direttore sportivo nell’espletamento dei suoi compiti.

Nelle ultime ore, infatti, è uscito fuori un retroscena che racconta di come la Juventus nel corso degli scorsi complicati mesi abbia cercato di far firmare il ds proveniente dalla Roma. A conferma di questo nelle scorse ore è arrivato l’annuncio anche del diretto interessato, che ha svelato tutta la verità sui corteggiamenti ricevuti in estate dalla Vecchia Signora.

Ribaltone in società: nuovo ds per la Juventus

L’organigramma dirigenziale della Juventus potrebbe subire qualche importante modifica da qui a qualche settimana, anche perché nelle ultime ore si sono intensificate le notizie secondo le quali la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.

Questo almeno è quanto si chiacchiera, ma la realtà dei fatti è ben lontana dalle indiscrezioni trapelate dalla Continassa. La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione di affiancare una figura del genere a Cristiano Giuntoli, che rimarrà ancora a lungo alla guida dell’area sportiva bianconera, anche se in estate profili del genere sono stati comunque sondati dalla Vecchia Signora.

Fra i tanti, chi per competenza ed esperienza più soddisfaceva le richieste della Juventus era Gianluca Petrachi che, intervistato ai microfoni di Bianconera News, ha commentato le voci che più volte lo hanno accostato alla dirigenza bianconera, confermandole e svelando anche un retroscena importante, ed a questo punto decisivo, che potrebbe aver influito sul suo mancato approdo alla Vecchia Signora.

Juventus, Petrachi e quelle telefonate mai arrivate

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Roma e Torino, in una recente intervista ha parlato dell’interesse che la Juventus ha mostrato nei suoi confronti quest’estate. Senza troppi peli sulla lingua, ai microfoni di Bianconera News il dirigente italiano non solo ha confermato questo gradimento reciproco, ma si è detto anche deluso per delle telefonate per le quali lo avevano avvertito ma che alla fine non sono mai arrivate.

Petrachi ha infatti detto: “Sono stato più volte avvertito del fatto che la Juventus mi avrebbe chiamato o contattato, ma il mio telefono non ha mai squillato. Forse saranno pesati i miei 10 anni al Torino“.

Petrachi e la scelta della Juventus di puntare su Giuntoli

Il mancato arrivo alla Juventus di Petrachi è direttamente collegato al fatto che il club bianconero abbia fatto all-in su Cristiano Giuntoli, che potremmo oggi definire essere l’uomo della rinascita della Vecchia Signora.

I risultati che l’ex Napoli sta ottenendo alla guida dell’area sportiva della Juventus ne sono la conferma, così come lo sono le parole di stima di Petrachi, che ha così parlato del collega: “Giuntoli al posto mio? La Juventus non poteva fare scelta migliore, Cristiano è un grande professionista“.