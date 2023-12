Roma nei guai, finisce in Tribunale: causa per 500MLN di danni

Completamente dal nulla un terremoto ha colpito l’AS Roma, considerato il fatto che la società giallorossa si è trovata dal nulla catapultata in una situazione che potrebbe creare non pochi problemi nel prossimo futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Roma è finita in Tribunale per una causa che le è stata mossa contro da uno soggetto che conosce molto bene l’ambiente giallorosso, e per il quale lo stesso ha lavorato insieme e per nel corso degli ultimi anni.

A quanto pare i Friedkin si sarebbero già muniti dei migliori avvocati per uscire indenni da questa situazione, che direttamente poco li riguardano, ma la controparte sembrerebbe essere particolarmente agguerrita, desiderosa di ottenere ciò che teoricamente le spetterebbe.

Roma in Tribunale: le ha fatto causa un ex giocatore

Un imprevisto ha dal nulla colpito la Roma, che si è ritrovata una comunicazione in sede di un’azione legale mossa nei suoi confronti da un suo ex giocatore. Una notizia, questa, che ha non solo scosso l’ambiente giallorosso, ma che ha inevitabilmente costretto la proprietà americana dei Friedkin a muoversi di conseguenza per evitare che questa situazione possa influire sugli animi dei giocatori, in netta ripresa rispetto ad un inizio di stagione deludente.

Ovviamente, considerata la loro potenza economica e mediatica, i Friedkin si muniranno dei migliori avvocati per far uscire indenne la Roma da una situazione che, a dirla tutta, non riguarderebbe neanche direttamente la proprietà americana, arrivata anni dopo il misfatto della quale poi il club sarebbe (teoricamente) accusato.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Il Messaggero, la Roma presto finirà in Tribunale per rispondere alle accuse ed al risarcimento di danni che l’ex meteora giallorossa Lampros Choutos richiederebbe al club capitolino per la mancata riuscita di un’operazione che vedeva il greco lavorare da intermediario.

Choutos contro la Roma: il motivo

Lampros Choutos ha fatto causa alla Roma per il mancato trasferimento in giallorosso di Lazaros Lambrou, affare nel quale il greco per l’appunto operava da intermediario.

La questione risale al lontano 2016, quando a conti praticamente fatti la trattativa subì una brusca frenata perché la Roma decise di ritirarsi dall’accordo. A fronte di questo, dunque, Choutos recrimina alla società giallorossa una responsabilità precontrattuale, per la quale chiederebbe anche un ricco risarcimento danni.

Roma-Choutos: mezzo milione di risarcimento danni

Choutos è tornato alla carica contro la Roma per il mancato trasferimento in giallorosso di Lambrou, operazione che a quanto pare avrebbe fatto perdere all’ex meteora greca parecchi soldi, li stessi che a quanto pare avrebbe intenzione di recuperare grazie a questa causa mossa contro il club capitolino.

Stando a Il Messaggero, infatti, Choutos avrebbe richiesto un risarcimento danni alla Roma da oltre mezzo milione di euro. Come si suol dire in questi casi, “il dado è tratto“, e quindi non resta che aspettare l’evolversi delle vicende per vedere chi alla fine avrà avuto ragione.