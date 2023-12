UFFICIALE – Accordo con gli americani: venduto il 15% del club

By

Dopo mesi incessanti di contatti e trattative è stato finalmente raggiunto l‘accordo che potrebbe aprire al club nuovi ed importanti orizzonti sportivi e societari.

Anticipando una folta concorrenza di inventori interessati all’opportunità, gli americani sono riusciti ad acquistare una quota importante della società, soddisfacendo a livello economico le richieste del presidente, che mai si sarebbe permesso di svendere il club dopo tutti gli investimenti fatti nel corso di questi anni.

Molti si aspettavano che prima di qualche settimana nessuna novità eclatante sarebbe arrivata in merito a questa situazione, ma contro ogni pronostico oggi è addirittura arrivata anche l’ufficialità.

Accordo con gli americani, vendute le quote del club: è ufficiale

Nella giornata di oggi è arrivata una svolta importante, oltre che ufficiale, che riguarda il futuro societario del club. Dopo tante chiacchiere, infatti, il presidente ha raggiunto un importante accordo con un fondo d’investitori americani, pronti a contribuire alle spese ed alle scelte, sportive e non, che riguarderanno la società da qui ai prossimi anni.

C’è da dire che un’operazione ed un accordo del genere è tutt’altro che casuale, visto che nel comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali il club ha spiegato perché alla fine si è deciso di chiudere le trattative proprio con questo fondo e non con gli altri investitori interessanti e propensi a sfruttare quest’opportunità.

Potremmo dunque definirla una mossa strategica quella di Nasser Al-Khelaifi, ma a dire il vero potrebbe essere alla fine quella più giusta per il futuro del Paris Saint Germain, che oggi ha per l’appunto ufficializzato di aver venduto parte delle proprie quote societarie al fondo d’investimento statunitense Arctos Sports Partners.

PSG, accordo con Arctos Partners: le quote vendute

Il PSG ha comunicato di aver venduto parte delle sue quote societarie alla Arctos Sports Partners dopo mesi intensi di trattative, ma nella nota pubblicata sui propri siti il club parigino non ha nello specifico svelato la percentuale precisa ceduta al fondo d’investimento americano, anche se alla fine si può reperire questa informazione riavvolgendo il nastro e tornando a qualche mese fa.

Ad agosto, infatti, Nasser Al-Khelaifi ed i rappresentati della Arctos Sports Partners stavano trattando un riacquisto delle quote del Paris Saint Germain per un importo del 5-15%, e l’impressione è che alla fine questo famigerato accordo sia stato raggiunto sulle basi della discussione avviata in estate.

PSG-Arctos Partners: il comunicato

Come anticipato, l’accordo PSG-Arctos Partners è oramai ufficiale. Il club parigino ha così presentato questo importante affare col fondo d’investimento americano: “Qatar Sports Investment (QSI) e Arctos Sports Partners hanno annunciato oggi un accordo di partnership e investimento strategico che vedrà Actors acquisire una partecipazione di minoranza nel capitale del PSG. […] la transazione con Actors rappresenta non solo possibili investimenti che porteranno il club ad un livello successivo, ma anche il fatto che il PSG è cresciuto tantissimo sotto la tutela del QSI in questi 10 anni“.