Saltano Atalanta Milan: le ultime su Leao e Kolasinac

Atalanta Milan sarà la prossima partita di campionato valida per la 15esima giornata, dove si giocano tante le due formazioni e gli allenatori Gasperini e Pioli.

Non è un momento facilissime per le due squadre che vivono situazioni di alti e bassi da inizio stagione e hanno perso qualche punto di troppo rispetto quello che si aspettavano e quelli che sono gli obiettivi stagionali.

Per questo motivo ora lo scontro diretto diventa un crocevia importante per il proseguo della stagione. Perché la sconfitta per una delle due società può costare davvero caro anche se stiamo soltanto a dicembre.

Atalanta Milan: le ultime sui calciatori infortunati

Sono diversi i giocatori infortuni e quelli non al meglio della forma che saranno assenti o sono in dubbio per Atalanta Milan. Ci sono delle novità importanti che riguardano ora le scelte di Gasperini e Pioli per questa prossima partita.

Saranno le scelte dei due allenatori a determinare tanto di ciò che si vedrà poi in campo per Atalanta Milan, che si giocherà sabato 9 dicembre alle ore 18:00. Una partita molto importante che riguarda quello che può accadere in classifica durante il campionato di Serie A. Atalanta con 1 solo punto nelle ultime 4 partite di campionato cerca di ritrovare la vittoria nonostante l’emergenza. Il Milan, a 6 punti dal primo posto, non può permettersi altri passi falsi e vuole ridurre le distanze.

Milan: conferenza Pioli, le ultime su Leao e Kjaer

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di quella che è la sua situazione in casa Milan per quanto riguarda gli infortuni e le condizioni di Leao e Kjaer. Il tecnico ha spiegato che soltanto in queste ore prenderà una decisione sul calciatore portoghese, mentre sarà assente il difensore danese ex proprio della partita con l’Atalanta.

Atalanta: conferenza Gasperini

Dall’altra parte ha parlato, invece, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro il Milan, una gara importante pe la squadra bergamasca che viene da un brutto momento.

Tanti infortuni come Touré, Palomino e Toloi, che sono cronici. In dubbio Kolasinac per una distorsione alla caviglia. Djimsiti potrebbe rientrare e sarà da valutare in queste ore come Leao.