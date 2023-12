Juventus: accordo con Gattuso, arriva subito

Pronto un colpo di calciomercato importante che potrebbe sbloccare le prossime trattative del club bianconero. Perché la Juventus sta trattando con Gattuso stesso.

La società guarda al futuro e pensa continuamente a come migliorarsi per tornare grande in Italia e poi nel caso anche in Europa, dove quest’anno non partecipa a nessuna competizione per una sanzione arrivata dalla Uefa.

Ora ci sono delle novità importanti che riguardano il mercato e ciò che potrebbe accadere in vista dei prossimi mesi, quando si potrebbe sbloccare già nella prossima sessione invernale qualcosa.

Calciomercato Juventus: accordo con Gattuso

Sarà decisivo il mercato di gennaio per capire che accordo si trovare con Gattuso con la Juventus che è disposta a chiudere. L’allenatore italiano sta ottenendo grandi risultati con il Marsiglia da quando è arrivato e per questo motivo che ora la società vuole valutare come migliorare il prima possibile la rosa con nuovi innesti.

Tra i vari possibili colpi c’è anche un profilo che piace in Serie A e gioca con la Juventus. Pronto un colpo dall’Italia da parte del Marsiglia di Gattuso. C’è però da superare la concorrenza.

Juventus: Gattuso vuole Iling-Junior al Marsiglia

C’è grande affluenza in vista del mercato di gennaio per Samuel Iling-Junior. L’attaccante classe 2003 che ormai sta trovando ogni tanto sempre maggiore spazio e che potrebbe presto lasciare la Juventus, perché c’è il Marsiglia che punta fortemente sul giovane talento bianconero.

Il giocatore dell’Under 21 è uno dei profili maggiormente appetiti sul mercato e non è escluso che possa partire con una destinazione diversa da quella italiana. Perché oltre al Marsiglia c’è il forte interesse anche di altre squadre di Premier League come Tottenham, Brentford e Fulham.

Juventus: pronto il via libera per Iling-Junior

La Juventus è pronta a dare il via libera a Iling-Junior verso il Marsiglia. Perché il club bianconero ha intenzione di far crescere il proprio talento. Ma se dovesse arrivare l’offerta giusta allora potrebbe partire anche in maniera definitiva. Infatti, sarà valutata ogni offerta per il talento bianconero per capire come andrà a finire poi a gennaio.

Iling-Junior è pronto a lanciarsi nel mondo dei grandi e trovare quella continuità che al momento alla Juventus manca. Da capire se la Juve lascerà partire il giocatore solo in prestito per puntarci in futuro o arriverà il via libera per un possibile addio a titolo definitivo. Il Marsiglia di Gattuso è in pole.